Betartott ígéret, régiós átlagszint alatt a hazai üzemanyagárak

Mind a dízel, mind a benzin esetében megőrizte előkelő helyét Magyarország. A hazai üzemanyagárak a régiós átlag alatt voltak márciusban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 10:02
A magyar kormány a rezsicsökkentéssel és a védett üzemanyagárakkal próbálja megóvni a családokat Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin és a Magyarországon bevezetett, 2026. március 10-től hatályos árstop adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára március hónapban 592 forint volt, ami 32 forinttal, azaz 5,1 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 624 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a márciusi üzemanyag-átlagár 612 forintot tett ki, a magyar ár 3,3 százalékkal, vagyis húsz forinttal alacsonyabb lett ennél − közölte a KSH. Az előző havi adathoz képest 35 forinttal nőtt a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is emelkedett 62, illetve 71 forinttal – tették hozzá.

A photo shows a petrol pump at a petrol station at the motorway A43 near Muenster on April 1, 2026. Oil and natural gas prices have surged since the end of February 2026, when the United States and Israel began attacking Iran, plunging the Middle East into turmoil. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP), üzemanyag,
A magyar üzemanyagárak a legolcsóbbak között voltak márciusban is. Fotó: AFP/Ina Fassbender

A régióban dobogós helyet ért az üzemanyagok magyarországi átlagára

A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 617 forint volt, ami 57 forinttal, 8,5 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 674 forintos átlagértékénél. A 670 forintos régiós átlagárnál 53 forinttal, 7,9 százalékkal alacsonyabb a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 40 forinttal nőtt a gázolaj magyarországi havi árszintje. A szomszédos országokban 92, a régiós országokban megfigyelt átlag pedig 113 forinttal emelkedett a februári értékhez képest.

A régiós országok közül Szlovénia és Bulgária kivételével minden országban magasabb volt a benzin átlagára márciusban, mint Magyarországon.

Az előző havi adatokhoz képest az átlagár Ausztriában nőtt a legnagyobb mértékben, 123 forinttal. Nyugati szomszédunknál a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 16,4, Romániában 13,0; míg Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban és Szerbiában 3–5 százalékkal, Szlovákiában pedig 0,3 százalékkal volt magasabb a magyar értéknél.  Szlovéniában a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint öt, Bulgáriában pedig több mint tíz százalékkal maradt el a magyartól. A régiós szinten alacsony magyar átlagárakat jelentősen befolyásolták az előző kormány által bevezetett védett árak az üzemanyagok tekintetében.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

