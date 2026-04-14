Betartott ígéret, régiós átlagszint alatt a hazai üzemanyagárak

Az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin és a Magyarországon bevezetett, 2026. március 10-től hatályos árstop adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára március hónapban 592 forint volt, ami 32 forinttal, azaz 5,1 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 624 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a márciusi üzemanyag-átlagár 612 forintot tett ki, a magyar ár 3,3 százalékkal, vagyis húsz forinttal alacsonyabb lett ennél − közölte a KSH. Az előző havi adathoz képest 35 forinttal nőtt a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is emelkedett 62, illetve 71 forinttal – tették hozzá.

A régióban dobogós helyet ért az üzemanyagok magyarországi átlagára

A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 617 forint volt, ami 57 forinttal, 8,5 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 674 forintos átlagértékénél. A 670 forintos régiós átlagárnál 53 forinttal, 7,9 százalékkal alacsonyabb a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 40 forinttal nőtt a gázolaj magyarországi havi árszintje. A szomszédos országokban 92, a régiós országokban megfigyelt átlag pedig 113 forinttal emelkedett a februári értékhez képest.

A régiós országok közül Szlovénia és Bulgária kivételével minden országban magasabb volt a benzin átlagára márciusban, mint Magyarországon.

Az előző havi adatokhoz képest az átlagár Ausztriában nőtt a legnagyobb mértékben, 123 forinttal. Nyugati szomszédunknál a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 16,4, Romániában 13,0; míg Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban és Szerbiában 3–5 százalékkal, Szlovákiában pedig 0,3 százalékkal volt magasabb a magyar értéknél. Szlovéniában a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint öt, Bulgáriában pedig több mint tíz százalékkal maradt el a magyartól. A régiós szinten alacsony magyar átlagárakat jelentősen befolyásolták az előző kormány által bevezetett védett árak az üzemanyagok tekintetében.