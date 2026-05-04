antiszemitizmusSydneyAusztrálialövöldözés

Egyre nő a félelem: megrázó vallomások a Bondi Beach-i vérengzés után

A 15 halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i lövöldözés után felállított ausztrál királyi bizottság előtt megrázó vallomások hangzottak el: az egyik áldozat lánya szerint a támadás óta fenyegetések érik. Ausztráliában érezhetően erősödik az antiszemitizmus.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 19:11
Megemlékezés a sydney-i Bondi Beachen történt lövöldözés áldozataira (Fotó: AFP)
A támadás során édesapja, Reuven Morrison életét vesztette, miközben megpróbálta megállítani a fegyvereseket. Az 50 éves elkövetőt, Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, míg a másik támadóként azonosított, 24 éves Naveed Akram súlyosan megsérült, majd kórházból börtönbe került. Ellene 59 vádpontban, köztük 15 rendbeli gyilkosság és terrorcselekmény miatt indult eljárás.

Gutnick a meghallgatáson arról is beszélt, hogy egyesek a támadást pusztán anticionizmusnak próbálták beállítani, amit ő visszautasított. Hangsúlyozta: úgy érzi, az antiszemitizmus „a felszínre került”, és egyre inkább elfogadottá válik a közbeszédben. 

Egy másik tanú pedig arról számolt be, hogy bár az 1980-as évek óta Ausztráliában él, ma már bizonytalan abban, hogy az ország biztonságos jövőt nyújt-e a zsidó közösség számára. 

Vallomásában kiemelte: komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy unokái számára is megfelelő hely-e Ausztrália.

A bizottság közlése szerint eddig mintegy 7500 beadvány érkezett. A május 15-ig tartó első meghallgatási szakasz az antiszemitizmus személyes tapasztalataira összpontosít. A testületet vezető Virginia Bell időközi jelentésében 14 javaslatot tett, köztük a fegyvertartási szabályok szigorítását és a zsidó rendezvények rendőri védelmének kiterjesztését.

Bell szerint az antiszemitizmus egyre gyorsabban terjed, ami más nyugati országokban is megfigyelhető, és részben a közel-keleti eseményekhez köthető.

A bizottság a lövöldözés évfordulóján teszi közzé végleges jelentését.

Borítókép: Megemlékezés a Bondi Beachen történt tragédiára (Fotó: AFP)

