Flakonok, tubusok, palackok, zacskók – árrobbanás jön, de mi van a háttérben?
Az iráni háború nyomán zavarok alakultak ki a petrolkémiai ellátási láncokban, ami a műanyagipari alapanyagok drágulását okozta a világpiacon. Ez elsősorban az európai vegyipar és a hozzá kapcsoló és feldolgozóipari ágazatokat érinti kedvezőtlenül, miközben több hétköznapi termék – köztük csomagolóanyagok, ruházati cikkek és háztartási áruk – ára is emelkedhet a következő hónapokban. Ez viszont már a fogyasztó pénztárcájára is hatással lesz.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!