otthon centrumduna housevelencei - tóbalaton

Nyaralópiac – egyre többet számít az egész éves használhatóság

Egyre inkább érvényesülő trend, hogy a vásárlók már nem klasszikus, csak nyári használatra szánt nyaralót keresnek, hanem olyan ingatlant, amely minden évszakban kényelmesen lakható. A Tisza-tónál még él a klasszikus nyaralókereslet, a Dunakanyar esetében a főváros jó megközelíthetősége számít. Az Otthon start nem minden esetben gyakorol közvetlen hatást, ám az átminősíthető zártkerteket kétségkívül felértékelte.

M. Orbán András
2026. 05. 10. 6:30
A felkelő nap első sugarai a Tisza-tó felett Fotó: Ujvári László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja: 

az északi parton 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, a déli parton 0,9–1,3 millió, a nyugati medencében 0,8–1,2 millió forint közötti sávban mozognak az árak. A vízparti és panorámás ingatlanokat ennél magasabb áron is kínálják.

A Velencei-tónál a négyzetméterárak 650 és 900 ezer forint között alakulnak. A piac a vízszintproblémák ellenére sem gyengült. A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, miközben luxuskategóriájú vízparti nyaralókat már itt is találunk 1,5 milliós négyzetméteráron. A Dunakanyarban a túlkínálat és a sok túlárazott ingatlan miatt érdemi mozgás csak a jól megközelíthető, fővárosközeli településeken van.

Év/év alapon az áremelkedés üteme tavaly szeptember óta lassul, miközben a kereslet stabil maradt. Ez illeszkedik a tágabb piaci képbe: a 2025-ös felforrósodott időszak után 2026 a normalizálódás éve. Ez nem áresést jelent, hanem azt, hogy az áremelkedés üteme mérséklődik, a kínálat bővül, és a vevők alkupozíciója is javul.

Az Otthon start kapcsán pedig fontos fejlemény, hogy 2026. január 1-jétől a támogatott hitel már külterületi lakóingatlanokra, így a lakóházként nyilvántartott zártkertekre is felhasználható. A külterületi üdülő- vagy nyaralóbesorolású ingatlanok továbbra sem finanszírozhatók a programból. Emiatt a panorámás, lakóházzá átminősíthető telkek és épületek iránt érzékelhetően nőtt az érdeklődés, az árak ezekben a kategóriákban két számjegyű mértékben emelkedtek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.