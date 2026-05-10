Nyaralópiac – egyre többet számít az egész éves használhatóság

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja:

az északi parton 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, a déli parton 0,9–1,3 millió, a nyugati medencében 0,8–1,2 millió forint közötti sávban mozognak az árak. A vízparti és panorámás ingatlanokat ennél magasabb áron is kínálják.

A Velencei-tónál a négyzetméterárak 650 és 900 ezer forint között alakulnak. A piac a vízszintproblémák ellenére sem gyengült. A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, miközben luxuskategóriájú vízparti nyaralókat már itt is találunk 1,5 milliós négyzetméteráron. A Dunakanyarban a túlkínálat és a sok túlárazott ingatlan miatt érdemi mozgás csak a jól megközelíthető, fővárosközeli településeken van.

Év/év alapon az áremelkedés üteme tavaly szeptember óta lassul, miközben a kereslet stabil maradt. Ez illeszkedik a tágabb piaci képbe: a 2025-ös felforrósodott időszak után 2026 a normalizálódás éve. Ez nem áresést jelent, hanem azt, hogy az áremelkedés üteme mérséklődik, a kínálat bővül, és a vevők alkupozíciója is javul.

Az Otthon start kapcsán pedig fontos fejlemény, hogy 2026. január 1-jétől a támogatott hitel már külterületi lakóingatlanokra, így a lakóházként nyilvántartott zártkertekre is felhasználható. A külterületi üdülő- vagy nyaralóbesorolású ingatlanok továbbra sem finanszírozhatók a programból. Emiatt a panorámás, lakóházzá átminősíthető telkek és épületek iránt érzékelhetően nőtt az érdeklődés, az árak ezekben a kategóriákban két számjegyű mértékben emelkedtek.