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Felfutóban az ökológiai gazdálkodás

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Dinamikusan fejlődik az ökológiai gazdálkodás Magyarországon, tavaly év végére több mint négyszázezer hektárt vontak ökológiai művelés alá, ez a hazai mezőgazdasági területek 8,5 százaléka. A cél az, hogy az évtized végére ez az arány akár a 10-12 százalékot is elérje. A bővülés az ökológiai vetőmagok iránti kereslet megugrását is előrevetíti.

Munkatársunktól
2026. 06. 24. 6:45
Fotó: Vetőmag Szövetség
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Sipos Kitti, az ökológiai gazdálkodást ellenőrző-tanúsító szervezet, a Biokontroll Nonprofit Kft. tanúsítási részlegvezetője hangsúlyozta: 

ma már a növénytermesztés szinte minden ágazatában jelen van az ökológiai szemlélet. A szántóföldi kultúrák mellett a zöldségtermesztésben, gyümölcs- és szőlőtermesztésben, valamint a gyógynövényágazatban is folyamatosan bővül az ökológiai termelés. 

A szántóföldi növények között továbbra is a kalászosok dominálnak, de jelentős a borsófélék, a csemegekukorica, valamint az olajos növények – különösen a napraforgó és a szója – térnyerése is. A zöldségkultúrák közül a csemegekukorica, zöldborsó, sárgarépa, paradicsom és paprika számít meghatározónak, miközben a gyógynövénytermesztésben is új lehetőségek nyílnak. Gyümölcsök között a legnépszerűbb az alma és a megy. Ezen kívül a héjas gyümölcsök közül a dióültetvények száma növekedett meg az elmúlt időszakokban.

Az ökológiai gazdálkodás az egyetlen olyan fenntartható élelmiszer-termelési rendszer, amely szigorú jogszabályi háttérrel és ellenőrzési rendszerrel biztosít garanciát a fogyasztóknak. Az ökológiai termelés során nem használnak műtrágyát, GMO-t vagy szintetikus növényvédő szereket, és a feldolgozáskor is korlátozott az adalékanyagok alkalmazása 

– sorolta Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője.

A Vetőmagszövetség felhívja a figyelmet, hogy a következő évtized meghatározó időszak lehet az ökológiai vetőmagágazat számára. Az uniós ökorendelet értelmében 2036-ig még adható derogáció (kivételes engedély) a nem csávázott, konvencionális vetőmagok használatára, ezt követően azonban kizárólag ökológiai vetőmag alkalmazható majd az ökológiai gazdálkodásban. A szektor előtt álló tíz év így kulcsfontosságú a megfelelő fajtakínálat kialakításában. A hazai ökológiai cselekvési tervben megfogalmazott célok – köztük a tízszázalékos ökológiai területi arány elérése 2028-ig – várhatóan tovább növelik majd az ökovetőmagok iránti keresletet Magyarországon – jelzik előre.

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