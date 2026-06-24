Felfutóban az ökológiai gazdálkodás

Sipos Kitti, az ökológiai gazdálkodást ellenőrző-tanúsító szervezet, a Biokontroll Nonprofit Kft. tanúsítási részlegvezetője hangsúlyozta:

ma már a növénytermesztés szinte minden ágazatában jelen van az ökológiai szemlélet. A szántóföldi kultúrák mellett a zöldségtermesztésben, gyümölcs- és szőlőtermesztésben, valamint a gyógynövényágazatban is folyamatosan bővül az ökológiai termelés.

A szántóföldi növények között továbbra is a kalászosok dominálnak, de jelentős a borsófélék, a csemegekukorica, valamint az olajos növények – különösen a napraforgó és a szója – térnyerése is. A zöldségkultúrák közül a csemegekukorica, zöldborsó, sárgarépa, paradicsom és paprika számít meghatározónak, miközben a gyógynövénytermesztésben is új lehetőségek nyílnak. Gyümölcsök között a legnépszerűbb az alma és a megy. Ezen kívül a héjas gyümölcsök közül a dióültetvények száma növekedett meg az elmúlt időszakokban.

Az ökológiai gazdálkodás az egyetlen olyan fenntartható élelmiszer-termelési rendszer, amely szigorú jogszabályi háttérrel és ellenőrzési rendszerrel biztosít garanciát a fogyasztóknak. Az ökológiai termelés során nem használnak műtrágyát, GMO-t vagy szintetikus növényvédő szereket, és a feldolgozáskor is korlátozott az adalékanyagok alkalmazása

– sorolta Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője.

A Vetőmagszövetség felhívja a figyelmet, hogy a következő évtized meghatározó időszak lehet az ökológiai vetőmagágazat számára. Az uniós ökorendelet értelmében 2036-ig még adható derogáció (kivételes engedély) a nem csávázott, konvencionális vetőmagok használatára, ezt követően azonban kizárólag ökológiai vetőmag alkalmazható majd az ökológiai gazdálkodásban. A szektor előtt álló tíz év így kulcsfontosságú a megfelelő fajtakínálat kialakításában. A hazai ökológiai cselekvési tervben megfogalmazott célok – köztük a tízszázalékos ökológiai területi arány elérése 2028-ig – várhatóan tovább növelik majd az ökovetőmagok iránti keresletet Magyarországon – jelzik előre.