Kevesebb vágott virágot veszünk

A termelők helyzetét tovább nehezítette a tartós költségnyomás. Az energia – különösen a fűtött üveg-házi termesztésben –, valamint a műtrágyák, a növényvédő szerek és a munkaerő költségei továbbra is magas szinten maradtak, ami csökkentette a termelés jövedelmezőségét. A termelők számára komoly kihívást jelentett az emelkedő költségek érvényesítése az értékesítési árakban, mivel a jelentősebb ár-emelések a kereslet további visszaesésének kockázatával járhattak – áll az AKI jelentésében.