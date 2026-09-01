Eredményesen működik, Magyar Péterék mégis beszántanák a felügyeleti hatóságot

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Az SZTFH megbírkózott az illegális szerencsejáték és dohánywebshopok kiszorításának feladatával is, ráadásul az uniós jog is védi.

Magyar Nemzet
2026. 09. 01. 9:45
Dohányzást tiltó tábla – illusztráció (Fotó: AFP) Fotó: AFP
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Erős ifjúságvédelmi eredmények

A szerencsejáték-szektorban az illegális online játékszervezők kiszorításában ért el jelentős eredményeket, a dohánypiac vonatkozásában pedig – egyebek mellett a tízezres nagyságrendben lefolytatott trafikellenőrzések, az azok eredményeként megvalósított következetes hatósági fellépés, valamint az illegális webshopok blokkolásán keresztül – a fiatalkorúak védelmét szolgáló intézkedések és szabályozási megoldások erősítésével járult hozzá a fiatalok védelméhez.

A bányászati és földtani szakterületen új, hatékony geotermikus szabályozási keretet alakított ki, míg az innováció jegyében olyan egyedülálló rendszert hozott létre, amely egyszerre képes támogatni a magyar vállalkozások fenntarthatóságát és hosszú távú versenyképességét.

Ami a kiberbiztonságot illeti: az SZTFH közreműködése révén az Európai Unióban az elsők között hazánkban jött létre nemzeti szintű audit-keretrendszer, amelyben az érintett gazdasági szereplők közel 90 százaléka sikeresen megfelelt az audit követelményeinek.

Az uniós jog is elvárja a független hatóság létét

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az uniós jog számos állami feladat esetében előírja: a közösségi szabályokból fakadó tagállami kötelezettségeket a központi kormányzattól független, önálló jogalkotási hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv lássa el. A magyar alkotmányos rendszerben ennek a követelménynek úgy lehet megfelelni, ha az adott feladat ellátását egy önálló szabályozó szervre bízzák.

A hivatal arra is kitért, hogy az egyes szakterületeken egyaránt nemzetközi mércével is kiemelkedő szaktudással rendelkező, összességében több mint 400 munkatársának köszönhetően az SZTFH mára az államigazgatási szervezetrendszerbe jól beilleszkedett, a nemzetközi hatósági együttműködés rendszerében is ismert és elismert, gyors reagálású hatóság, amely feladatait mindenkor magas színvonalon, átlátható és kiszámítható módon végzi, a jogszabályokban meghatározott keretek között, a közérdek, a jogbiztonság és a magyar gazdaság hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával.

Mindemellett az SZTFH az irányadó jogszabályi környezet maradéktalan figyelembevételével természetesen mindenben együttműködik a kormányhatározatban kijelölt miniszterrel a jogi átvilágítás hatékony teljesítése érdekében – zárul a közlemény.

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