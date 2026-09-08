Ma Telex-cikk, holnap kormányzati intézkedés

Szalai Piroska a magyar lakások állapotát érintő beszédes adatra is rámutatott. „Ha pedig a rezsicsökkentés és az energiahatékonyság valóban nem fér meg egymás mellett, akkor hogyan lehetséges, hogy az Eurostat 2023-as adatai szerint

a magyar lakosság 35,4 százaléka olyan lakásban élt, ahol az előző öt évben energetikai korszerűsítés történt? Ez az EU ötödik legjobb értéke, és közel 10 százalékponttal jobb az uniós átlagnál.”

„És ami a legfontosabb: a rezsicsökkentéssel sikerült elérnünk, hogy azok aránya, akik nem tudják megfelelően kifűteni az otthonukat 2010 és 2023 között 12,2 százalékról 6,1 százalékra, vagyis a felére csökkenjen. Ez azt jelenti, hogy közel 570 ezer honfitársunk tudott kikerülni ebből a nélkülözésből” – folytatta az érvelést a szakértő. Kiemelte:

a valóságban egyszerre csökkent az energiafogyasztás, javult az energiahatékonyság, és közben kevesebb magyar embernek kell attól tartania, hogy nem tudja megfelelően kifűteni az otthonát.

Legyünk résen, mert könnyen lehet, hogy ami ma még csak egy Telex-cikk, az holnap már kormányzati intézkedés lesz – tette hozzá Szalai Piroska.