Ezzel járhat az Otthon Start hirtelen lecserélése: milliókkal drágulhat a lakáshitel, sokan ki is esnek a támogatottak köréből

Ezzel párhuzamosan az Otthon Startnál nem alkalmazott felső életkori korlát lép életbe: a Wekerle+ a 45. születésnapig igényelhető. Közös igénylésnél mindkét félnek teljesítenie kell a jogosultsági feltételeket, így az egyik házastárs vagy élettárs életkora is meghiúsíthatja a hitelfelvételt.

Szigorodik a korábbi ingatlantulajdon vizsgálata is. Míg az Otthon Startnál az elmúlt tíz év tulajdonviszonyai számítottak, az új programnál nincs ilyen időkorlát: a régebben megszerzett lakástulajdont is figyelembe vehetik. Az értékhatár ugyanakkor 15 millióról 30 millió forintra emelkedik, és bizonyos kisebb tulajdoni hányadok kivételt jelenthetnek.

A változások tehát nem minden igénylőnek egyformán kedvezőtlenek, összességében azonban a jogosultsági feltételek több olyan vásárlót is kizárhatnak, aki az Otthon Startot még igénybe vehette volna.

A csok plusszal sem lehet összevonni

További korlátozás, hogy a Wekerle+ ugyanarra az ingatlanra nem kombinálható más államilag kamattámogatott lakáshitellel. Ez különösen a csok pluszt is igénybe venni kívánó családokat érintheti hátrányosan.

A lakás használatára vonatkozó szabályok szintén szigorúbbá válnak. Az Otthon Start keretében megvásárolt ingatlant akár bérbe is lehetett adni, a Wekerle+ hitel esetében azonban a folyósítást követő 180 napon belül be kell jelentkezni a lakásba, és főszabály szerint öt évig ott kell élni.

Ezzel a támogatott hitel befektetési célú felhasználásának lehetősége is jelentősen beszűkül.

Gyorsan kifulladt a bejelentést követő érdeklődés

A zenga.hu adatai szerint a Wekerle+ bejelentését követő két napban országosan 26 százalékkal, Budapesten pedig 35 százalékkal nőtt az ingatlanok iránti érdeklődések száma.

Az első öt nap egészét vizsgálva azonban a kereslet már visszatért a bejelentés előtti szintre. A családi házak és a panellakások esetében különösen gyors volt a visszarendeződés, míg a téglalakások iránt valamivel tartósabb maradt az érdeklődés.