Az eső és a madarak útját is elállhatják a tengeri szélerőművek

A madarak többsége kikerüli a turbinákat

Az eddigi eredmények nem kizárólag negatívak. Egy korábbi, németországi vizsgálatban több mint négymillió madármozgást elemeztek másfél éven keresztül radar és mesterséges intelligenciával működő kamerák segítségével. A kutatók szerint a vonuló madarak több mint 99,8 százaléka megbízhatóan elkerülte a turbinákat. A Vattenfall Aberdeen közelében is végzett hasonló vizsgálatot. Egy turbinát 2023 júniusa és 2024 decembere között figyeltek, összesen 2007 madárrepülési útvonalat elemezve. Abban a vizsgálatban egyetlen ütközést sem azonosítottak.

De továbbra is kérdés, hogy egy gyorsan növekvő, több száz gigawattosra tervezett iparágnál mekkora lesz az összesített hatás, és hogyan lehet azt a lehető legalacsonyabb szinten tartani. Erre már vannak ígéretes megoldások is. Egy norvégiai szárazföldi szélerőműparkban például egy-egy rotorlapát feketére festése több mint 70 százalékkal csökkentette az éves madárpusztulást. A módszer tengeri környezetben való alkalmazhatóságát azonban még vizsgálni kell.

Bővült a tengeri szélerőművek körüli vita

Az észak-németországi Helmholtz-Zentrum Hereon kutatói augusztusban publikáltak tanulmányt arról, hogyan változtathatja meg az Északi-tengerre telepített nagy számú szélturbina a térség időjárási viszonyait. A tudósok egy olyan, 2050-re szóló forgatókönyvet modelleztek, amelyben a jelenleg kijelölt és potenciálisan fejleszthető északi-tengeri területeket rendkívül nagy sűrűségben építik be szélturbinákkal.

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a csapadék mennyisége a szélerőműparkok felett növekedhet, a szomszédos part menti területeken viszont csökkenhet.

Ennek a számítások szerint az, hogy a turbinák a szél mozgási energiájának egy részét kivonják a légkörből, ugyanakkor növelik a turbulenciát. Ennek következtében megváltozik a légmozgás, a felhőképződés és a csapadék térbeli eloszlása.

Akár 15 százalékkal kevesebb csapadék?

A tanulmány szerint a 2050-re feltételezett, nagyon nagy léptékű telepítés esetén a part menti régiókban körülbelül 8–15 százalékos csapadékcsökkenés alakulhat ki. A hatás különösen Németország, Hollandia, Dánia és az Egyesült Királyság egyes térségeiben jelentkezett a modellben, főként az uralkodó délnyugati széljárás mellett. Jutland egyes részein a csökkenés meghaladhatta a 15 százalékot is.