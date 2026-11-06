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A vesztesek stratégiáját választották az európai autógyárak, tömeges demonstráció készül Győrben

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Hét ország szakszervezetei demonstrálnak hétfőn Győrben az európai autóipar leépítése ellen. A távol-keleti gyártók a nyereség 90 százalékát fejlesztésbe forgatják vissza, az európai cégek viszont osztalékként veszik ki a pénzt, majd elbocsátásokkal próbálnak spórolni.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 06. 11:37
A vesztesek stratégiáját választották az európai autógyárak, tömeges demonstráció készül Győrben
A győri Audi gyárban gyönyörű autók készülnek, odakint pedig tüntetés Forrás: Audi Hungária ZRt.

László Zoltán szerint azonban az ellentmondás könnyen feloldható, mivel eleve nincs szó tiszta versenyről. Egyrészt a távol–keleti gyártók a foglalkoztatás terén alakítanak ki versenyelőnyt, ezért szerinte érthető az európai gyártók rossz érzése. Az alelnök viszont egy ennél élesebb különbségre is rámutatott: állami támogatást a kínai gyártók is kapnak, ennek logikájával az európai gyártók is kaphatnának, és a versenynek pedig a piacon kellene eldőlnie. László Zoltán éles kritikát fogalmazott meg, amikor kijelentette:

De amíg a távol–keleti autóipari vállalatok a nyereségnek mintegy 90 százalékát visszaforgatják a kutatás–fejlesztés–innovációba, addig az európaiak vaskos osztalékokat vesznek ki a cégekből. A versenyhátrány kiegyenlítését tehát ezen a téren kellene elkezdeni, nem a tömeges elbocsátásokkal, mert az a vesztesek stratégiája.

Hosszú a követelések listája

A szervezetek – IndustriAll Europe, Vasas, VDSZ, BDSZ, EVDSZ és a Mol Bányász Szakszervezetek – a kormányzati és a vállalati döntéshozóktól követelik:

  • a közpénzből érkező támogatások kötelező erejű szociális feltételek teljesítéséhez kötődjön,
  • a döntéshozók mozgósítsák az európai keresletet az európai termelés megerősítése érdekében,
  • biztosítsák a stratégiai értékláncokat Európában,
  • az európai hozzáadott értéket tegyék az iparpolitika központi célkitűzésévé,
  • a munkáltatók vállaljanak felelősséget a munkavállalókért és a helyi közösségekért, fektessenek be a jövőbe, és vessenek véget az üzembezárásoknak és a munkahelyek megszüntetésének.

 

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