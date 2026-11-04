Meglepő következményei lesznek a december 24-i munkaszüneti napnak

Az átállás már elkezdődött a korábbi években

A legközvetlenebb hatást a kiskereskedelem érzi meg, ahol már az elmúlt években is erős öntevékeny folyamat indult el. Számos nagy nemzetközi és hazai üzletlánc – köztük a Lidl, a Rossmann, az OBI, a Jysk vagy a Penny – már a jogszabályi kötelezés előtt önként úgy döntött, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, engedve a munkavállalói nyomásnak és a krónikus munkaerőhiányból fakadó megtartási kényszernek. A törvényi szintű lezárás ezt a piaci gyakorlatot teszi általánossá, egyúttal kiegyenlíti a versenyfeltételeket az ágazatban. Korábban ugyanis azok a láncok, amelyek a dolgozók javára bezártak, rövid távú bevételkiesést kockáztattak azokkal a versenytársakkal szemben, amelyek délig vagy kora délutánig nyitva tartottak.

Kihívás lesz a logisztika átrendezése

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) és a piaci elemzők visszajelzései alapján

a kötelező zárvatartás nem csökkenti érdemben a teljes ünnepi kiskereskedelmi forgalmat, csupán időben sűríti össze azt.

A vásárlók a szenteste délelőttjére halasztott beszerzéseket kénytelenek előrehozni december 22-re és 23-ra. Ez a koncentráció azonban rendkívüli logisztikai terhet ró az áruházakra: az árufeltöltést, a kasszák kapacitását és a raktári utánpótlást úgy kell átütemezni, hogy a csúcsnapokon ne alakuljon ki áruhiány vagy kezelhetetlen torlódás.

A kisebb, családi tulajdonú üzletek és a piacok kereskedői számára a döntés vegyes következményekkel jár; számukra a szenteste délelőttje hagyományosan erős, magas árrésű forgalmat hozott az utolsó pillanatos vásárlók miatt, amelyet most a megelőző napok kiélezett versenyében kell behozniuk.

A munkavállalói oldal és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) üdvözölte a lépést, hiszen a kereskedelemben dolgozó több százezer ember számára eddig a december 24-i délelőtti műszak utáni hazaút szinte lehetetlenné tette a nyugodt ünnepi készülődést.