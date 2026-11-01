Borítókép: Pénzügyminisztériumi háttér a 2027-es költségvetést bemutató sajtótájékoztatón, október 20-án.
Ez fáj majd a legjobban a családoknak a Tisza költségvetéséből? Több mint tíz év legalacsonyabb adata jöhet jövőre
Az előző ciklus négy éve alatt 56 százalékkal nőttek a bérek.
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