Ez fáj majd a legjobban a családoknak a Tisza költségvetéséből? Több mint tíz év legalacsonyabb adata jöhet jövőre

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Az előző ciklus négy éve alatt 56 százalékkal nőttek a bérek.

Jakubász Tamás
2026. 11. 01. 5:50
Ez fáj majd a legjobban a családoknak a Tisza költségvetéséből? Több mint tíz év legalacsonyabb adata jöhet jövőre
Pénz. Ez a fő kérdés a jövő évi költségvetés tervezetének benyújtása után Fotó: Vémi Zoltán

Borítókép: Pénzügyminisztériumi háttér a 2027-es költségvetést bemutató sajtótájékoztatón, október 20-án.

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Szalai Piroska
idezojelekköltségvetés

Mi marad a zsebünkben?

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Már két hete zajlik a jövő évi költségvetés beharangozója, a miniszterelnök többórányi mesével traktált bennünket a parlamentben, majd körbe-roadshow-zta a mé­diát, előre magyarázva a bizonyítványát.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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