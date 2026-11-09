Vállalkozások, figyelem! Akár egyetlen elmulasztott befizetés miatt elveszthető a kedvező adózási mód
Egy időben érkező figyelmeztetés vállalkozást menthet: a NAV tavaly decemberben csaknem tízezer katás és kivás adózót értesített arról, hogy adótartozása miatt elveszítheti kedvező adózási módját. A levelek hatására az érintettek több mint felénél a kritikus értékhatár alá csökkent a tartozás. A NAV idén decemberben ismét levélben figyelmezteti azokat, akiknél veszélybe kerülhet az adóalanyiság.
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