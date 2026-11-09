Vállalkozások, figyelem! Akár egyetlen elmulasztott befizetés miatt elveszthető a kedvező adózási mód

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Egy időben érkező figyelmeztetés vállalkozást menthet: a NAV tavaly decemberben csaknem tízezer katás és kivás adózót értesített arról, hogy adótartozása miatt elveszítheti kedvező adózási módját. A levelek hatására az érintettek több mint felénél a kritikus értékhatár alá csökkent a tartozás. A NAV idén decemberben ismét levélben figyelmezteti azokat, akiknél veszélybe kerülhet az adóalanyiság.

Fischer Patrícia
2026. 11. 09. 13:07
Vállalkozások, figyelem! Akár egyetlen elmulasztott befizetés miatt elveszthető a kedvező adózási mód
Idén is küld levelet a NAV, hogy figyelmeztesse a tartozókat Forrás: NAV
katanavkivaadótartozásSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt
idezojelekügynökakta

Bal-jobb-bal, menetelés egy irányba

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Az alábbi írás szerzője kőbalos. Én, az olvasója kőjobbos vagyok.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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