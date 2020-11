Rövidebb nyitvatartás: komfortzónán kívül kerül minden vásárló

Megjósolhatatlan, milyen év végi szezon jön az üzletekben

Nem kell bogarásszák a vásárlók, hogy a december első tíz napjában még biztosan tartó kijárási korlátozás alatt melyik árucikket mikor és milyen körülmények között vásárolhatják meg, mivel kedd éjféltől egységesen minden üzlet este 7 óráig lehet nyitva. A kereskedők várják a részleteket és arra számítanak, hogy a fogyasztói szokások szinte azonnal megváltoznak a boltokban. Bezárnak az éjjel-nappalik, patikába viszont késő este is lehet majd menni a fokozott járványügyi helyzetben.

– Egyelőre várjuk a részletszabályokat, de egy nagy különbség már van a tavaszi kijárási korlátozásokhoz képest: akkor nem szabályozták, hogy a boltoknak be kell zárni, csak azt, hogy az alapvető termékek üzletein kívül más kereskedelmi egységekbe nem mehet be a lakosság – reagált Vámos György a kijárási korlátozások hétfői bejelentésére.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára felidézte: ennek következményeként heteken keresztül egyes iparcikk üzletek, például a ruhaboltok, könyvesboltok semmilyen bevételhez nem jutottak.

– Ezúttal a kormányfő bejelentéséből az derül ki, hogy

este 7 órakor az üzleteknek egységesen be kell zárniuk, de addig nyitva tarthat mindenki.

– Vagyis, kedvezőbb, hogy most megmaradt mindent áruterületen a boltok mozgástere, így van esély a rövidebb nyitva tartás alatt is a forgalomra. Ez a karácsonyi ajándékokat is jelentő iparcikkek kereskedőinek nagy kapaszkodó az év végére – fogalmazott Vámos György.

Ismeretlen hatások

– Egyelőre harminc napra hirdetik ki az újabb szigorító intézkedéseket, és nem a piaci szempontok, hanem a járványvédelem határozza meg a kereskedelem további működését , ezzel egyben a családok költekezésének időben meghatározott mozgásterét – folytatta a főtitkár.

– Ezért nem lehet tudni, hogyan reagálnak majd a vásárlók a változásokra, több tényező játszik szerepet. Az ünnepek előtt egyébként is erősebb beszerzések mellett az is külön helyzetet teremt, hogy a családoknak a digitális oktatással otthon maradó diákok napi étkezését is meg kell oldania – ez az élelmiszer-fogyasztásra lehet befolyással.

Nem volt még gyakorlat arra hazánkban, hogy az alaptermékek üzletei is bezárnak kora este,

meglátjuk, miként alakulnak a bevásárlási szokások – mondta.

Borul a megszokott rutin

A szakértő úgy folytatta: várható az is, hogy a szokásos bevásárlások során alkalmanként magasabb lehet a kosárérték, mert sokan a kockázatok elkerülése érdekében ritkábban mennek majd boltba, ekkor több terméket vesznek, de olyan is akadhat, aki inkább a közelben lévő kisebb boltot részesíti előnyben, mert azt biztonságosabbnak érzi.

– Az emberek

munkaidő-beosztása, a rutin tevékenységek, a családi szokások is befolyásolják majd a szűkített vásárlási időben várható fogyasztás alakulását.

Az is számít továbbá, hogy az intézkedésekkel bezárják az éttermeket is, aminek következtében az emberek az ételrendeléseken kívül főként otthon étkeznek majd. Ez ugyancsak az élelmiszer-forgalomra lesz hatással – sorolta Vámos György.

Lesz-e folytatás?

Mint mondta, a karácsonyi szezon kapcsán

a kulcskérdés az, hogy elegendő lesz-e a most bejelentett harminc nap a korlátozásokra, vagy meg kell hosszabbítani azokat decembertől.

– Emiatt sem lehet egyelőre semmilyen előrejelzést tenni az év végi bevásárlások eredményeit illetően – emelte ki.

Elcsendesednek a szolgáltatók Vámos szerint a mostani korlátozáscsomag mindannyiunk életére befolyással van. Szerdától a fő irány az lesz, hogy csak az életvitelünkhöz tartozó, legalapvetőbb ügyekben mozdulhatunk ki otthonról, bevásárláson kívül ilyen például a banki ügyintézés, a postalátogatás, illetve több, alapvető szolgáltatást igénybe lehet majd venni a kijárás ideje alatt – a fő szabály az, hogy az üzletek, fodrászatok, egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. Viszont a szórakozóhelyek, a nyilvános kikapcsolódást jelentő látogatóhelyek, a mozik, múzeumok, illetve egyes szolgáltatások, mint a fitnesztermek bezárnak, ez a fogyasztást szintén befolyásolni fogja. Nem lesz nyitva az éjjel-nappali Kitért arra is, hogy az éjjel-nappali boltok, trafikok esetében is immár egyértelmű a szabály. Mivel valamennyi üzlet köteles lesz bezárni 19 órakor, ez azt jelenti, hogy a 0-24 órás nyitva tartással működő boltokban is megszűnik az éjszakai üzem, nem lesznek látogathatók a nonstopok. Illetve a piacok esetében is annyi a változás, hogy 19 órakor be kell zárni minden ott működő egységet és magát a piac területét. – A patikák az egészségügyi intézményrendszer részei, ezért ha a legtöbb be is zár kora este, az ügyeletes gyógyszertárak biztos, hogy elérhetők lesznek 20 óra után is – jegyezte meg Vámos György.

A főtitkár összegezte: a korábbi kijárási korlátozás idején az egyes termékkörök alapján eltérő volt az üzletek elérhetősége, most viszont

a lakosságnak nem kell figyelni külön szabályokra, mert csak a 19 órai zárás az egységes szabály.

Emellett, mint mondta, nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a kijárási korlátozás mellett továbbra is fontos a kötelező maszkviselet.