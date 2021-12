Die Entführung Europas – Teil 2

Epigraph:

„Der schöpferische Wille Gottes hat das Nichts besiegt. Der menschliche Wille hingegen ist dazu nicht in der Lage. […] Die Natur ist auf ihre Weise vollkommen, die Natur ist, was sie ist. Der Mensch hingegen muss später zu dem werden, was er ist. Er kann scheitern, wie er schon einmal gescheitert ist – an dem Tag, als er in die Sünde fiel. […] Die Ursache kann er nur über sich selbst finden – in Gott. Er muss seinen eigenen Willen freiwillig in meinem Willen Gottes auflösen. Und sich einseitig dafür zu entscheiden, diesem zu widerstehen, ist ein gefährlicher Hochmut. ‚Denn es ist doch eine verkehrte Größe, wenn man das Prinzip, an dem die Seele festhalten soll, aufgibt und sich gewissermaßen zu seinem eigenen Prinzip macht. Und das geschieht, wenn man zu sehr in sich selbst schwelgt’ [Zitat aus Augustinus, Die Stadt Gottes, 572, eingefügt in den Text von Safranski – AdÜ.]“. (Rüdiger Safranski, Das Böse oder das Drama der Freiheit)

Oh, selige Zeit, oh, seliger Augustinus! Denn was wird geschehen, wenn es jemals die Seelenlosigkeit ist, die zu sehr in sich selbst zu schwelgen beginnt? Nun, was geschehen wird, das ist unsere Zeit. Selbst Attila József konnte schon nicht mehr sehen, dass im Himmel jeden Abend Party ist – er konnte nur noch sehen, dass das Gewebe des Gesetzes dort immer noch irgendwo ausfranst. Und doch ist im Himmel jede Nacht ein Fest.

„[…] Ich stand da mit offenem Mund / und stieß von weitem einen Schrei des Glücks aus, / im Himmel wird gefeiert, jeden Abend wird gefeiert / und ich erkannte plötzlich den tieferen Sinn dieses / alten und großen Geheimnisses, das besagt, dass die Feen / des Himmels in der Morgendämmerung nach Hause / auf die erleuchteten Boulevards der Unendlichkeit zurückkehren. […] Hör zu, ich weiß sehr wohl, dass es nichts gibt, woran man glauben kann / und ich weiß auch sehr wohl, dass er von hier weggehen muss, / aber indem ich mein zum Bersten angespanntes Herz zur Saite einer Geige machte, / begann ich, für das Blau zu singen, / für den, von dem niemand weiß, wo er ist, / für den, den ich jetzt genauso wenig finde wie ich ihn tot finden werde. / Und bei Gott, heute, da meine Muskeln sich lockern, / habe ich durchaus den Eindruck, Freund, dass in diesem Staub, / wo ich zwischen Seelen und Schollen stolperte, / trotz allem ein großer, unbekannter Herr war / dessen Gast ich war.“ [Auszüge aus dem Gedicht „Hajnali részegség“ von Dezső Kosztolányi – AdÜ.]

Auf dieser Erde, ja, sind wir die Gäste eines großen, unbekannten Herrn. Vor allem aus diesem Grund wollte der bolschewistische Patriarch Lukács jede Erinnerung daran auslöschen, dass Kosztolányi (unter anderem) überhaupt existierte. Denn es stellte sich heraus, dass auch das für die Herren Jedernann unerträglich ist. Dieses Fest. Denn es ist ein Fest ohne Bier, ohne Würstchen, ohne Merguez und ohne Schwitzen. Daran erkennt man die Jedermanns: an ihrer Unfähigkeit, Hierarchien jeglicher Art zu akzeptieren und zu ertragen. Denn sobald es eine Hierarchie gibt, finden sie sich sofort auf der untersten Stufe wieder. Deshalb muss man die Ordnung untergraben, leugnen, dass ein Gott im Himmel wohnt, und lauthals verkünden, dass alle Menschen gleich sind. Und doch – weit gefehlt! Die Herren Jedermann können nur dann jemand werden, wenn sie alle anderen auf den Status eines Herrn Jedermann reduzieren. Alles Erhabene zum Verschwinden zu bringen und die Vergangenheit endgültig auszulöschen. Damit sie jemand werden können, muss Michelangelo dazu gebracht werden, Stuhlbeine zu schneiden. Das ist der ganze Sinn der Phalansterien. Erfunden wurden sie – ich verrate es Ihnen – von einem utopischen Sozialisten, einem gewissen Charles Fourier. Das war sein großer, schöner Traum, sein Traum, der dazu berufen war, die Menschheit zu retten: dass dieses Phalansterium eines Tages die „Keimzelle“ der sozialistischen Gesellschaft werden würde. Am Ende sollten wir alle in solchen Basiszellen leben: schöne, große Lager der Arbeit und des Zusammenlebens, in denen jeder die Arbeit verrichtet, die ihm am besten liegt, und in denen die Güter gleichmäßig geteilt werden. Unser guter Madách, der – anders als Fourier – genau wusste, dass im Himmel jeden Abend gefeiert wird, verstand sofort das Ende der Phalansterium-Geschichte:

ADAM

Was ist das für ein Land? Was ist das für ein Volk, zu dem wir gekommen sind?

LUCIFER

Land, Volk, diese alten Ideen gibt es nicht mehr. War die Vorstellung von Heimat nicht kleinlich? Einst war es das Vorurteil, das sie hervorbrachte, die Enge des Herzens und die Rivalität, die sie verteidigten. Jetzt ist die ganze Erde das einzige große Vaterland. Jeder Mensch arbeitet am gemeinsamen Werk mit. Und über diese schöne, friedliche Ordnung hält die Wissenschaft eine ehrerbietige Wache.

[…]

DER WISSENSCHAFTLER

Diese Idee ist bei uns die Möglichkeit zu existieren. Als der Mensch auf seiner Erde erschien, war sie eine gut ausgestattete Speisekammer: Er brauchte nur die Hand auszustrecken, um alles, was er brauchte, zu pflücken. Er konsumierte sorglos, wie der Wurm im Käse, und in dem süßen Rausch, in dem er sich damals befand, hatte er die Muße, in romanhaften Hypothesen nach Anregung und Poesie zu suchen. Wir aber, denen nur noch der allerletzte Bissen von diesem Festmahl bleibt, müssen knausern, denn wir haben längst erahnt, dass der Käse immer weniger wird und wir verhungern werden. In viertausend Jahren wird sich die Sonne abkühlen und die Erde wird keine Pflanzen mehr hervorbringen. Aber wir haben diese viertausend Jahre noch vor uns, um zu lernen, wie wir die Sonne ersetzen können.

[…]

DER WISSENSCHAFTLER

Dieses Kind wird Medizin studieren. Dieses wird Schäfer werden.

DER GREIS

Man soll sie mitnehmen.

Man will die Kinder mitnehmen. Eva wehrt sich dagegen.

EVA

Fassen Sie es nicht an! Das ist mein Kind! Wer soll es aus dem Mutterschoß reißen?

DER GREIS

Nehmen Sie es mit! Worauf warten Sie noch?

EVA

Oh, mein Kind, ich habe es mit dem Blut meines Herzens genährt. Welche Kraft kann dieses heilige Band zerreißen? Muss ich dich für immer aufgeben, muss ich dich in der Masse verschwinden sehen? Müssen meine Augen vergeblich nach dir suchen, hundert fremde, gleiche Gesichter abtasten, ohne dich zu erkennen?

ADAM

Männer, wenn es in euren Augen etwas Heiliges gibt, dann lasst dieser Mutter ihr Kind.

EVA

Stimmt’s? Stimmt’s? Sei gesegnet, Fremder!

DER GREIS

Du spielst hier ein waghalsiges Spiel, Fremder. Das Vorurteil der Familie wird, wenn wir es bestehen lassen, bald alle heiligen Errungenschaften der Wissenschaft zu Fall bringen.

—

Und schon sind wir in der Gegenwart angelangt: „Land, Volk, diese alten Ideen gibt es nicht mehr. War die Vorstellung von Heimat nicht kleinlich? Einst war es das Vorurteil, das sie hervorbrachte, die Enge des Herzens und die Rivalität, die sie verteidigten. Jetzt ist die ganze Erde das einzige große Vaterland. Jeder Mensch arbeitet am gemeinsamen Werk mit.“. – herrlich! … Und natürlich beeilten sich die Retter der Welt anschließend, Fouriers Idee der Phalansterien in die Tat umzusetzen. Es kam Stalin und mit ihm die Myriade der Wohnsiedlungen. Die „wissenschaftlich konzipiert“ waren. Zum Beispiel so, dass sich die Küche und das Esszimmer nicht in der Wohnung befinden, um zu verhindern, dass die Menschen (die Familien) abends zusammenkommen, um gemeinsam zu essen und zu plaudern, was zu nichts Gutem führen kann. Auch die Arbeitslager wurden schließlich Realität, aber in einer viel effizienteren Version als der, von der Fourier geträumt hatte: Sie wurden Gulag getauft, und wenn es in der Weltgeschichte eine wettbewerbsfähige und billige Produktion gab, dann war es diese…

Etwas weiter im Text: „Das Vorurteil der Familie wird, wenn wir es bestehen lassen, bald alle heiligen Errungenschaften der Wissenschaft zu Fall bringen.“ Oh, wie wahr, und wenn Sie sich fragen, was aus diesen „heiligen Errungenschaften der Wissenschaft“ geworden ist, hier ein aktuelles Beispiel: „Obwohl bislang nur wenige menschliche Gebärmuttertransplantationen durchgeführt wurden, prüft die wissenschaftliche Gemeinschaft bereits die Möglichkeit, männliche Patienten in den Genuss dieser Operation kommen zu lassen. In der Fachzeitschrift Acta Biomedica haben zwei Professoren der Universität Sapienzia in Rom einen Artikel veröffentlicht, in dem diese Möglichkeit untersucht wird, da die Möglichkeit, ein Kind zu gebären, zum Glück derjenigen Männer beitragen könnte, die sich als Frauen betrachten. Diese beiden römischen Forscher, Federica Umani Ronchi und Gabriele Napoletano, untersuchen in diesem Artikel die Möglichkeiten, Männern ein Gebärmutterimplantat zukommen zu lassen. Ihre Prämisse ist, dass diese Transplantation, die an weiblichen Körpern vorgenommen wurde, dazu geführt hat, die Zufriedenheit und Lebensqualität von Frauen zu verbessern, die zuvor nicht in der Lage waren, zu gebären. Sie fügen hinzu, dass sich diese Operation im Falle von Transgender-Frauen noch in der experimentellen Phase befindet. Es gibt immer mehr Fälle, in denen Frauen, die als Männer geboren wurden, den Wunsch nach einer Gebärmutter äußern, die es ihnen ermöglichen würde, sich noch mehr als Frau zu fühlen. Ihre Schlussfolgerungen besagen, dass, sofern die Transplantation durchführbar ist und dazu beiträgt, die Wünsche der Patienten zu erfüllen, bald auch Väter gebären könnten. Sie erwähnen auch einige medizinische Fälle, die gegen eine Transplantation sprechen, aber keine ethischen Bedenken. Da Transgender-Frauen immer mehr Rechte haben – vorausgesetzt, die Gebärmuttertransplantation werde schließlich als Recht angesehen –, gäbe es auch keine moralische Grundlage, um das Recht der Männer auf Mutterschaft in Frage zu stellen. Es steht jedoch außer Zweifel, dass die derzeit geltenden bioethischen Regeln dann einer radikalen Aktualisierung unterzogen werden müssten. Die dargelegte Hypothese berücksichtigt nicht die Rechte, Wünsche und Bedürfnisse der Nachkommen“.

Ich hoffe, Sie haben das richtig verstanden. Und natürlich kam Adam immer noch ungeschoren davon, denn nachdem der Wissenschaftler des Phalansteriums sein Urteil gesprochen hatte: „Exaltierter Mann und neurotische Frau zeugen kränkliche Nachkommen. Schlecht zusammenpassendes Paar.“ – Luzifer begnügte sich damit, es etwas weiter weg zu bringen. (In den Weltraum. In das Nichts.)

Wir aber bleiben hier, spähen terrorisiert den Horizont aus und fragen uns, ob, wie Marx es vorausgesagt hat, der ganze Mist wieder zu uns zurückkommt. Oder umgekehrt, wer weiß. (Fortsetzung in der nächsten Episode)

Bayer Zsolt