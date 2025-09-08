Dezse Balázs Pesti Srácok: „És amúgy ti sem vagytok biztonságban, kedves Krúbi-rajongók, meg Magyar Péter fanok, mert ha a tömegben kiderül rólatok, hogy a szüleitek fideszesek, vagy felvettétek a háromszázalékos hitelt, vagy nem tapsoltok elég hangosan az akasztásra, akkor végetek van. Ezek meglincselnek. Értsétek meg végre, mert ilyen a kommunizmus: ha többek vagytok, jobbak vagytok, tehetségesebbek vagytok, azt el fogják venni tőletek, gyakran kivégzés útján. Miközben nekik minden jár, még az is, amiért ti dolgoztatok. Magyar Péter ennek az ékes példája: sosem volt jó semmiben, soha nem dolgozott, soha nem tett semmit az asztalra. Mégis mindenkit gyűlöl, aki jobb nála – a saját feleségét is. Orbán Viktorra is ezért féltékeny: Orbán Viktor akar lenni, de nem tud, ezért inkább senki se legyen Orbán Viktor.”