Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Orbán Balázs a migrációs válságról beszélt Farage-nak

Nigel Farage a migrációról tartott exkluzív, kétórás vitát a GB News csatornán, amelyet szerda este élőben közvetítettek Londonból. A műsor egyik kiemelt vendége Orbán Balázs volt, aki Magyarország példáján keresztül mutatta be, miként lehet sikeresen kezelni a bevándorlás kérdését.

Nigel Farage szerda este kétórás különkiadással jelentkezett a GB News csatornán, amelynek középpontjában a migráció állt. Az Immigration: The Great Debate című műsorban számos közéleti szereplő szólalt meg, köztük Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója is.

A GB News kétórás különkiadásában Nigel Farage Orbán Balázzsal vitatta meg a migráció kérdését.
Orbán Balázs a migrációs válságról

A beszélgetés során Nigel Farage felidézte, hogy Magyarországon mindössze harminc menedékkérelmet fogadtak el 2024-ben, miközben a legális bevándorlás számai is rendkívül alacsonyak. Erre reagálva Orbán Balázs így fogalmazott:

Szerintem a szabály nagyon egyszerű: képesnek kell lenni megvédeni a saját határaidat. Ha erre hajlandó vagy, akkor könnyű elérni ezt az eredményt.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a siker kulcsa az elszántság, amely szerinte ma hiányzik Európában és a nyugati világ számos országában. 

Először is szeretném kiemelni az akarat fontosságát. És pontosan ez hiányzik most Európában és sok helyen a nyugati világban. Politikusok ugyan ma már gyakrabban beszélnek a határvédelem fontosságáról, mint 2015-ben, amikor a miniszterelnököm először kezdte ezt hangsúlyozni, de valójában senki nem teszi meg azokat a dolgokat, amelyeket meg kellene tenni.

A magyar politikus rámutatott arra is, hogy Budapest teljesen átalakította a jogi szabályozást. 

Mi teljesen megváltoztattuk a jogi szabályozást. A korábbi, nemzetközi és uniós jogon alapuló liberális típusú rendszer valójában katalizálta az emberek beáramlását. Ezt kellett visszafordítanunk, visszaszereznünk az ellenőrzést, és világosan megmondani az embereknek: ne próbálják illegálisan megtenni, mert ha ezt teszik, elveszítik a jogot, hogy menedékstátust kapjanak.

Orbán Balázs szerint, amíg ezt a logikát nem sikerül megfordítani, Európa képtelen lesz megállítani a tömeges bevándorlást.

