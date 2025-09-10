Von der Leyen harcias beszédet mondott, de a mindennapi gondokra nem adott választ

Amit Ursula von der Leyen beszédéből kiemelnék, az az, hogy kifejezetten harcias hangnemet ütött meg az Európai Bizottság elnöke

– mondta lapunknak Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

Minden szenzitív témába beleállt Von der Leyen, ez érdekes azután, hogy a nyáron bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene

– tette hozzá.

Stefán Csaba (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

A szakértő szerint Brüsszelben is kezdik felismerni, hogy az új világrend az a realizmuson és az érdekalapúságon alapszik.

Hátra kell hagyni azt, hogy az eddig megszokott liberális világrendet meg lehet menteni, ez most nagyon látszott, hogy Ursula von der Leyen számára is világossá vált

– mutatott rá.

Washington árnyéka Brüsszel felett

Az Európai Unió eltökélt szándéka Ukrajna további támogatása, aminek is köszönhetően ez a beszéd elsősorban egy geopolitikai és külpolitikai beszéd volt Brüsszel részéről

– hangsúlyozta Stefán Csaba. A szakértő szerint ennek hátterében az Egyesült Államok állhat.

Amikor a 19. szankciós csomagról beszél, amikor valamilyen módon szankcionálnák az Oroszországgal üzletelő harmadik országokat is vagy Magyarországot és Szlovákiát arra ösztönöznék, hogy fejezzék be az orosz energiaimportot, akkor emögött esetleg ott lehet Trump támogatása is