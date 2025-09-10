Von der Leyen harcias beszédet mondott, de a mindennapi gondokra nem adott választ
Brüsszel nagy szavakkal próbálja elfedni saját kudarcait: Ursula von der Leyen ma hosszan sorolta terveit, de beszéde inkább egyfajta háborúpárti geopolitikai és külpolitikai összefoglaló volt, amelyből az is kitűnt, hogy az Európai Unió az erős centralizáció útjára lépett.
Amit Ursula von der Leyen beszédéből kiemelnék, az az, hogy kifejezetten harcias hangnemet ütött meg az Európai Bizottság elnöke
– mondta lapunknak Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Minden szenzitív témába beleállt Von der Leyen, ez érdekes azután, hogy a nyáron bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene
– tette hozzá.
A szakértő szerint Brüsszelben is kezdik felismerni, hogy az új világrend az a realizmuson és az érdekalapúságon alapszik.
Hátra kell hagyni azt, hogy az eddig megszokott liberális világrendet meg lehet menteni, ez most nagyon látszott, hogy Ursula von der Leyen számára is világossá vált
– mutatott rá.
Washington árnyéka Brüsszel felett
Az Európai Unió eltökélt szándéka Ukrajna további támogatása, aminek is köszönhetően ez a beszéd elsősorban egy geopolitikai és külpolitikai beszéd volt Brüsszel részéről
– hangsúlyozta Stefán Csaba. A szakértő szerint ennek hátterében az Egyesült Államok állhat.
Amikor a 19. szankciós csomagról beszél, amikor valamilyen módon szankcionálnák az Oroszországgal üzletelő harmadik országokat is vagy Magyarországot és Szlovákiát arra ösztönöznék, hogy fejezzék be az orosz energiaimportot, akkor emögött esetleg ott lehet Trump támogatása is
Von der Leyen megfogalmazásából is látszik, hogy az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy rosszban legyen az amerikai kormányzattal, de Trump politikájával nem azonosulnak
– tette hozzá.
Von der Leyen erőt mutatna annak megléte nélkül
A szakértő szerint Von der Leyen beszédének célja az erőfitogtatás volt, miközben a tényleges erő hiányzik mögüle.
Ambíciózus beszéd volt és világosan kiderült, hogy az Európai Bizottság elindult az erősebb centralizáció útján. Úgy beszélt, mintha ő lenne az egyedüli vezetője az Európai Uniónak. A tagállamok pedig kissé háttérbe szorulnának
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.