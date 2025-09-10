Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 10. 15:22

Így írnak ők – Szeptember 10., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Mező Gábor, Lánczi Tamás, Apáti Bence, Kondor Katalin és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

Mező Gábor

Amikor megdobban a szív

Lánczi Tamás

Ursula mentőötlete

Apáti Bence

Tibi Atya őszinte pillanata

Kondor Katalin

Aljas szándékból

Bálint Botond

Az atomháború vesztesei

Így írnak ők

Véleményváró

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKötcse

Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekszurkolók

Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekérzék

Akik a politika ábécéjét sem ismerik

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekAmerika

A haza csillagos-sávos fénytörésben

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

