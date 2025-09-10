Várhelyi Olivér: Washington kezd ráébredni a gyógyszeripar jelentőségére

Úgy gondolom, egyre inkább sikerül meggyőznünk washingtoni partnereinket arról, hogy a gyógyszeripar teljesen más, mint például az autóipar vagy bármely más iparág

– fogalmazott Várhelyi a Berlaymont épületben lévő irodájában adott interjúban.

Míg a 15 százalékos vám a gyógyászati eszközökre vonatkozott, a gyógyszeripari termékek eddig nem estek Trump kereskedelmi intézkedéseinek hatálya alá. Az amerikai elnök azonban jelezte, hogy ezeket a vámokat is be kívánja vezetni, és egy időben még az importált gyógyszerekre kivetendő 250 százalékos vám lehetősége is felmerült.

Megállapodásunk értelmében a 15 százalék lehet a felső határ

– hangsúlyozta Várhelyi. Hozzátette: az Egyesült Államok előbb-utóbb belátja, hogy az innovatív gyógyszeripar döntően amerikai és európai vállalatokra épül. „Ezeket a cégeket közösen működtetjük” – mondta a biztos. Szerinte további tárgyalásokkal, például az innováció és annak közös hasznosítása terén, fokozatosan még tovább lehetne csökkenteni a vámokat.