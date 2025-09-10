Rendkívüli

Várhelyi Olivér: Washington kezd ráébredni a gyógyszeripar jelentőségére

Donald Trump kormánya kezdi elfogadni, hogy a gyógyszeripar sajátos terület – mondta Várhelyi Olivér egészségügyi biztos.

2025. 09. 10. 22:01
Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyi és állatjóléti biztosa Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Donald Trump kormánya kezdi elfogadni azt az álláspontot, hogy a gyógyszeripar sajátos ágazat – mondta Várhelyi Olivér egészségügyi biztos az Euractivnak. Hozzátette: ez reményt adhat az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szorosabb együttműködésre, valamint arra, hogy a vámok 15 százalék alatt maradjanak – írja az Origo.

Várhelyi Olivér: Donald Trump kormánya kezdi elfogadni azt az álláspontot, hogy a gyógyszeripar sajátos ágazat (Fotó: SAUL LOEB / AFP)

Úgy gondolom, egyre inkább sikerül meggyőznünk washingtoni partnereinket arról, hogy a gyógyszeripar teljesen más, mint például az autóipar vagy bármely más iparág

– fogalmazott Várhelyi a Berlaymont épületben lévő irodájában adott interjúban.

Míg a 15 százalékos vám a gyógyászati eszközökre vonatkozott, a gyógyszeripari termékek eddig nem estek Trump kereskedelmi intézkedéseinek hatálya alá. Az amerikai elnök azonban jelezte, hogy ezeket a vámokat is be kívánja vezetni, és egy időben még az importált gyógyszerekre kivetendő 250 százalékos vám lehetősége is felmerült.

Megállapodásunk értelmében a 15 százalék lehet a felső határ

– hangsúlyozta Várhelyi. Hozzátette: az Egyesült Államok előbb-utóbb belátja, hogy az innovatív gyógyszeripar döntően amerikai és európai vállalatokra épül. „Ezeket a cégeket közösen működtetjük” – mondta a biztos. Szerinte további tárgyalásokkal, például az innováció és annak közös hasznosítása terén, fokozatosan még tovább lehetne csökkenteni a vámokat.

Várhelyi Olivér elmondta, hogy Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi minisztereivel egy bostoni találkozón megállapodtak az együttműködésről több közegészségügyi probléma – például az elhízás, a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek – kezelésében. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ért egyet Kennedy oltásellenes nézeteivel – írja az Euractiv.

Nekünk megvan a saját tudományunk. Az oltási gyakorlatot ugyanúgy folytatjuk, mint eddig

– mondta. „Végső soron az oltás egy 19. század végi európai találmány, amely nagyon jól szolgált minket.”

Borítókép: Várhelyi Olivér (MTI)

