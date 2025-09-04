Florida megszünteti a kötelező gyermekoltásokat

Florida állam tiszti főorvosa, Joseph Ladapo – akit Ron DeSantis republikánus kormányzó nevezett ki a posztra – régóta szkeptikus a védőoltásokkal kapcsolatban, és többször szembekerült a tudományos közösséggel.

Joseph Ladapo floridai tiszti főorvos részt vesz Ron DeSantis kormányzó sajtótájékoztatóján (Fotó: NurPhoto/AFP/Paul Hennessy)

A tampai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

Minden egyes vakcinakötelezettség téves, megvetést és rabszolgaságot sugároz.

Szerinte az embereknek joguk van dönteni arról, mi kerül a szervezetükbe, és ezt csak „saját testükhöz és Istenhez fűződő kapcsolatuk” alapján tehetik meg, írja a The Guardian.

A tiszti főorvos a koronavírus-járvány alatt is élesen ellenezte a lezárásokat és a kötelező oltásokat, amelyeket a „zsarnokság és elnyomás” jeleként értékelt. 2023-ban arra biztatta a floridai lakosokat, hogy utasítsák el az mRNS-alapú emlékeztető oltásokat, amelyeket tévesen azzal vádolt, hogy nem tesztelték embereken.

Florida az egyénekre bízná a döntést

Az oltások eltörlésére vonatkozó terveit Ladapo nem részletezte, de jelezte: a DeSantis-kormányzattal és a törvényhozókkal együttműködve fogja megvalósítani.

„Az embereknek dönteniük kell. A morális oldal rendkívül egyszerű” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte „nagyszerű lesz, ha Florida lesz az első állam, amely megteszi ezt a lépést”.

A döntés nagy vitát váltott ki. A konzervatív oltásellenes körökben elismert orvos, Robert W. Malone üdvözölte a bejelentést, és Ladapót „mértékletes, de a rendszert jobbá tenni akaró tudósként” méltatta.

Ugyanakkor a Demokrata Párt több képviselője, köztük Anna Eskamani állami törvényhozó, „közegészségügyi katasztrófának” nevezte a lépést.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) 2023-ban közzétett jelentése szerint a rutinszerű gyermekoltások 1994 és 2023 között mintegy 508 millió megbetegedést, 32 millió kórházi kezelést és több mint 1,1 millió gyermekhalált előztek meg az Egyesült Államokban. A CDC becslése szerint a program közvetlenül 540 milliárd dollárnyi egészségügyi kiadást takarított meg, a társadalmi megtakarítás pedig elérte a 2,7 ezermilliárd dollárt.