Hatalmas baleset miatt teljes útzár van ezen a főúton

Súlyos baleset történt Zalában. Az esős időben, a szokottnál csúszósabb úton két autó ütközött a 76-os főúton, Nagykapornak térségében.

Magyar Nemzet
Forrás: ZAOL2025. 09. 10. 21:47
Fotó: ZAOL/Pezzetta Umberto
A katasztrófavédelem arról tájékoztatott: a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat.

 Az egységek a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett dolgoznak.

A baleset a 76-os főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye – Kisbucsa és Nagykapornak – között történt.

A ZAOL helyszínen dolgozó munkatársa arról számolt be, hogy valószínűleg az egyik autó megcsúszott a vizes aszfalton, s emiatt ütközött a szembejövő gépjárművel. A sérültek állapotáról egyelőre nincsenek hivatalos információk, de úgy tudni, hogy súlyos a helyzet. Két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó van a helyszínen.

A teljes cikk és további képek a balesetről ide kattintva érhetők el.

Borítókép: ZAOL/Pezzetta Umberto

