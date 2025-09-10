Hatalmas baleset miatt teljes útzár van ezen a főúton

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott: a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat.

Az egységek a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett dolgoznak.

A baleset a 76-os főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye – Kisbucsa és Nagykapornak – között történt.

A ZAOL helyszínen dolgozó munkatársa arról számolt be, hogy valószínűleg az egyik autó megcsúszott a vizes aszfalton, s emiatt ütközött a szembejövő gépjárművel. A sérültek állapotáról egyelőre nincsenek hivatalos információk, de úgy tudni, hogy súlyos a helyzet. Két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó van a helyszínen.

