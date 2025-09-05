Bakács Tibor Facebook: „Mackók! A sors kifürkészhetetlen, vagyis az is lehet, hogy életemben még beszélek Szőke Andrással, pontosabban beszélgetünk egymással, nem hiszem, de semmi sem lehetetlen. Érdekelne engem, hogy egyetért e - a magyar szuverenitás feladásával az orosz hatalmi politika miatt? - a gazdasági életben a politikai lojalitás fontosabb az eredményességnél? - azzal a keresztény képmutatással, amiben egy távcsöves puskás faszi vezeti a KDNP-t? - homofóbok rendeleteket hoznak, holott tele vannak melegekkel a párton és családon belül? - tetszik-e neki Rákay Philip filmjei, mint a legtámogatottabb mozgóképes alkotó? - milyen pálinkát iszik s mennyit? Nekem nem Dopeman, hanem Bandi lett a vezér csicska. puszi”