Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Csicska

Csicska

Bakács Tibor
2025. 09. 05. 8:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bakács Tibor Facebook: „Mackók! A sors kifürkészhetetlen, vagyis az is lehet, hogy életemben még beszélek Szőke Andrással, pontosabban beszélgetünk egymással, nem hiszem, de semmi sem lehetetlen. Érdekelne engem, hogy egyetért e - a magyar szuverenitás feladásával az orosz hatalmi politika miatt? - a gazdasági életben a politikai lojalitás fontosabb az eredményességnél? - azzal a keresztény képmutatással, amiben egy távcsöves puskás faszi vezeti a KDNP-t? - homofóbok rendeleteket hoznak, holott tele vannak melegekkel a párton és családon belül? - tetszik-e neki Rákay Philip filmjei, mint a legtámogatottabb mozgóképes alkotó? - milyen pálinkát iszik s mennyit? Nekem nem Dopeman, hanem Bandi lett a vezér csicska. puszi”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekTarr Zoltán

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Csépányi Balázs avatarja

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.