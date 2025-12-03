Balassa Tamás, Népszava: „Azt nem tudjuk teljes bizonyossággal eldönteni, hogy a Rákosi- vagy a Kádár-korszakban reagált-e hevesebben a korabeli sajtó a Gajdos László Tisza-jelölthöz hasonló megátalkodott osztályellenségekre, akiket tehetséges ellenzékivé gyúrt a förtelmes jelenkor. Hát hogy a fatális förgetegbe döntsük el így, kinek az örökségét éltessük üde, mámoros ajakkal, párás tekintetünket a Kedves Vezető képére tapodva, és mikorra követeljük a nemzetközi béketábortól a Hős Anya kitüntetést Orbán Géniusznak?”