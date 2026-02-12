Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

„Ukrajna az, ami”

Ambrózy Áron
2026. 02. 12. 15:27
Ambrózy Áron, Pesti Srácok : „Ukrajna az, ami. Tapló, erőszakos banderista huligánok gyülekezete, akik megszállással és kiirtással fenyegetnek minket. Amiért nincs jó véleményünk róluk. Számukra ez olyan sértés, amit csak genocídiummal lehet kiegyenlíteni. Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg egyik neonáci főgyökere és őrnagya pacekba belemondta a kamerába, hogy a 118. dandárjuk 2 perc alatt képes lenne megszállni Budapestet és megölni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Mert szerinte Orbán kis csahos meg a KGB ügynöke. A másik neonáci főgyökér, Bohdan Cservak a főként a németek és az ukrán segédrendőrök által végrehajtott tömeggyilkosságokat varrja egy az egyben a Magyar Honvédség nyakába, hogy aztán megtorlással fenyegessen. Persze, az úgynevezett korjukivkai tragédiában mindenképpen van magyar érintettség, de erős történelemhamisítás az egészet ránk fogni. Cservak mindenesetre megtette, és jelezte, hogy ezekért még vár ránk egy megtorlás, amint végeztek az oroszokkal. Lefordítom azok kedvéért, akik szerint Ukrajna a demokrácia védőbástyája: az ukránok ártatlan civileket, nőket, gyerekeket akarnak tömegével meggyilkolni a mai Magyarországon a jórészt képzelt történelmi sérelmeik miatt, de ehhez még azért nem kezdtek hozzá, mert lefoglalja őket Oroszország.”

Külföldi híreink

