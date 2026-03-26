Török Gábor, Facebook: „Bár voltak korábban is eltérő közvélemény-kutatási adatok, ilyen jelentős, semmilyen módszertani érvvel nem magyarázható, tartós különbségre még nem volt példa. Mindez azt jelenti, hogy április 12 után az egyik adatközlő (illetve a hozzá hasonló eredményeket publikálók) minden bizonnyal a komolyan nem vehető kategóriába kerül(nek) át - számomra biztosan. A Nézőpont most bele is állt, egyértelműen a Mediánnal szemben, az itt olvasható végkövetkeztetéssel. A felmerülő szubjektív politikai szempontokról április 12 után talán többet is megtudhatunk.”