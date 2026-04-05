Zelenszkij toborzói életreszóló leckét kaptak

Egyre nyíltabb ellenállásba ütköznek a TCK toborzói, akik sokszor erőszakos módszerekkel próbálják az utcán elfogni a férfiakat. Az interneten terjedő felvételek szerint azonban több helyen is visszavágnak a civilek: Odesszában egy férfi lánccal kergette el Zelenszkij embereit, míg Kárpátalján és Ternopilben tömegek léptek fel a toborzók ellen. Ilyen és ehhez hasonló történetek sora világít rá az ukrán társadalom széles körében kialakuló elégedetlenségre, ami nyílt ellenállásban csúcsosodik ki.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 4:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
A Zelenszkij toborzóival szembeni ellenállás folyamatosan erősödik. Gyakran alkalmazott módszerük, hogy egy furgonból hirtelen kiugorva rontanak rá az utcán közlekedő férfiakra. Sok esetben jelentős túlerővel lépnek fel: körbezárják a kiválasztott személyt, és ha az ellenkezik, súlyosan bántalmazzák, majd erőszakkal a járműbe kényszerítik – írta az Origo.

Zelenszkij toborzói életre szóló leckét kaptak (Fotó: AFP)

Egy interneten terjedő felvétel szerint Odesszában Zelenszkij emberei váratlan helyzetbe kerültek. Egy járókelőt szemeltek ki, akit a megszokott módon próbáltak elfogni, de a férfi váratlanul reagált: egy nagy láncot vett elő, amellyel ütni kezdte a toborzókat. A támadók annyira meglepődtek az ellenálláson, hogy visszavonultak és elhajtottak.

Nemrég egy újabb videó is napvilágra került, amely azt mutatja, mennyire elutasítják az emberek a toborzók fellépését. Kárpátalján, az Ungvári járásban romák botokkal támadtak a TCK munkatársaira. Az esetről Vitalij Glagola helyi újságíró számolt be, mint írta, egy férfi mozgósítási kísérlete közben alakult ki összetűzés a romák és a toborzók között.

Ternopilben szintén történt egy incidens: civilek erővel szabadítottak ki egy buszba kényszerített férfit. A felvételen látható jármű a Területi Toborzó Központhoz tartozott, és az volt a cél, hogy az illetőt a frontra szállítsák. 

A helyzet azonban gyorsan eszkalálódott: egy ismerőse a férfi segítségére sietett, majd több autós is megállt, és járműveikkel körbevették a buszt. Hamarosan mások is csatlakoztak, a férfi elengedését követelve, miközben kiabálás és lökdösődés alakult ki a toborzótisztek és a civilek között. A felvétel alapján a jelenlévők végül elérték céljukat, bár az esetek többsége nem végződik ilyen szerencsésen.


Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Mint korábban beszámoltunk róla, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter évekkel ezelőtt. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében lehet következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenyszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

