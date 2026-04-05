A Zelenszkij toborzóival szembeni ellenállás folyamatosan erősödik. Gyakran alkalmazott módszerük, hogy egy furgonból hirtelen kiugorva rontanak rá az utcán közlekedő férfiakra. Sok esetben jelentős túlerővel lépnek fel: körbezárják a kiválasztott személyt, és ha az ellenkezik, súlyosan bántalmazzák, majd erőszakkal a járműbe kényszerítik – írta az Origo.

Zelenszkij toborzói életre szóló leckét kaptak (Fotó: AFP)

Egy interneten terjedő felvétel szerint Odesszában Zelenszkij emberei váratlan helyzetbe kerültek. Egy járókelőt szemeltek ki, akit a megszokott módon próbáltak elfogni, de a férfi váratlanul reagált: egy nagy láncot vett elő, amellyel ütni kezdte a toborzókat. A támadók annyira meglepődtek az ellenálláson, hogy visszavonultak és elhajtottak.

Nemrég egy újabb videó is napvilágra került, amely azt mutatja, mennyire elutasítják az emberek a toborzók fellépését. Kárpátalján, az Ungvári járásban romák botokkal támadtak a TCK munkatársaira. Az esetről Vitalij Glagola helyi újságíró számolt be, mint írta, egy férfi mozgósítási kísérlete közben alakult ki összetűzés a romák és a toborzók között.

Ternopilben szintén történt egy incidens: civilek erővel szabadítottak ki egy buszba kényszerített férfit. A felvételen látható jármű a Területi Toborzó Központhoz tartozott, és az volt a cél, hogy az illetőt a frontra szállítsák.

A helyzet azonban gyorsan eszkalálódott: egy ismerőse a férfi segítségére sietett, majd több autós is megállt, és járműveikkel körbevették a buszt. Hamarosan mások is csatlakoztak, a férfi elengedését követelve, miközben kiabálás és lökdösődés alakult ki a toborzótisztek és a civilek között. A felvétel alapján a jelenlévők végül elérték céljukat, bár az esetek többsége nem végződik ilyen szerencsésen.



Mint korábban beszámoltunk róla, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter évekkel ezelőtt. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében lehet következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.