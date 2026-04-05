Yamal kifakadt Flickre, aki az Atlético játékosa szerint nem ért a futballhoz

A Real Madrid szombat délutáni veresége után még nagyobb figyelmet kapott az Atlético Madrid Barcelona elleni spanyol bajnokija. Giuliano Simeone 39. percben szerzett góljára Marcus Rashford három perccel később válaszolt, majd az első félidő hosszabbításában Nico González kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a hazaiak. Egy perc sem telt el a második játékrészből, amikor Gerard Martín rátaposott Thiago Almada bokájára, ám hiába kapott először ő is piros lapot, videózás után a játékvezető – amiért Martín a belépője előtt hozzáért a labdához is – sárgára enyhítette, így Hansi Flick együttese a folytatásban végig emberelőnyben játszhatott. A mezőnyfölény a 87. percben, Robert Lewandowski jóvoltából érett góllá, így Diego Simeone csapata vereséget szenvedett, Lamine Yamalék pedig hétpontosra növelték előnyüket a La Liga tabelláján.

Az Atlético Madrid és a Barcelona La Liga-mérkőzése három gólt és egy piros lapot hozott, a végén Hansi Flick együttese örülhetett. (Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou)

Hansi Flick és Lamine Yamal elrendezte a dolgokat

A találkozó végén Yamal nem ünnepelte meg sem Lewandowski gólját, sem a győzelmet, ehelyett a kispadnál dühösen reagált Flick gratulációjára, majd látszólag sértődötten vonult az öltözőbe. A spanyol tinédzser másfél hónapja a lecserélése miatt fakadt ki hasonlóan, edzője szerint ezúttal a saját eredménytelen játéka miatt volt mérges.

– Kicsit ideges volt, amiért nem szerzett gólokat és gólpasszokat, és amiért nem játszottunk igazán jól, de ez normális egy érzelemdús mérkőzésen. Megbeszéltük az öltözőben, és már minden rendben van – mondta a lefújás után a Barcelona trénere, aki szerint még korai bajnoknak kiáltani csapatát. Hansi Flick arra is kitért, hogy szerinte jogosan vonta vissza a játékvezető Gerard Martín kiállítását a VAR segítségével.

Utóbbival nem értenek egyet az Atlético Madridnál. Példaként hozták fel a februári Betis–Rayo Vallecano (1-1) mérkőzés után történteket, amikor Valentín Gómez kísértetiesen hasonló szabálytalanságáról – a labda elrúgása után taposott – utólag a játékvezetői bizottság (CTA) úgy nyilatkozott, hogy piros lap járt volna érte, és a bajnoki alatt kapott sárga lapját felülbírálva egy találkozóra eltiltották a sevillaiak játékosát.