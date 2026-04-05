Yamal kifakadt Flickre, aki az Atlético játékosa szerint nem ért a futballhoz

A spanyol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában a címvédő Barcelona hét pontra növelte az előnyét, miután a Real Madrid veresége után a katalán csapat győzött az Atlético Madrid otthonában. Hansi Flick együttese emberelőnyben játszhatott a második félidőben, de Diego Simeone és a fővárosiak védője szerint a katalánoknak is tíz emberre kellett volna fogyatkozniuk a szünet után.

2026. 04. 05. 6:10
Hansi Flick (jobbra) és Diego Simeone is kapott sárga lapot az Atlético–Barcelona rangadón Fotó: NurPhoto/Urbanandsport/Joan Valls
A Real Madrid szombat délutáni veresége után még nagyobb figyelmet kapott az Atlético Madrid Barcelona elleni spanyol bajnokija. Giuliano Simeone 39. percben szerzett góljára Marcus Rashford három perccel később válaszolt, majd az első félidő hosszabbításában Nico González kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a hazaiak. Egy perc sem telt el a második játékrészből, amikor Gerard Martín rátaposott Thiago Almada bokájára, ám hiába kapott először ő is piros lapot, videózás után a játékvezető – amiért Martín a belépője előtt hozzáért a labdához is – sárgára enyhítette, így Hansi Flick együttese a folytatásban végig emberelőnyben játszhatott. A mezőnyfölény a 87. percben, Robert Lewandowski jóvoltából érett góllá, így Diego Simeone csapata vereséget szenvedett, Lamine Yamalék pedig hétpontosra növelték előnyüket a La Liga tabelláján.

Az Atlético Madrid és a Barcelona La Liga-mérkőzése három gólt és egy piros lapot hozott, a végén Hansi Flick együttese örülhetett. (Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou)

Hansi Flick és Lamine Yamal elrendezte a dolgokat

A találkozó végén Yamal nem ünnepelte meg sem Lewandowski gólját, sem a győzelmet, ehelyett a kispadnál dühösen reagált Flick gratulációjára, majd látszólag sértődötten vonult az öltözőbe. A spanyol tinédzser másfél hónapja a lecserélése miatt fakadt ki hasonlóan, edzője szerint ezúttal a saját eredménytelen játéka miatt volt mérges.

– Kicsit ideges volt, amiért nem szerzett gólokat és gólpasszokat, és amiért nem játszottunk igazán jól, de ez normális egy érzelemdús mérkőzésen. Megbeszéltük az öltözőben, és már minden rendben van – mondta a lefújás után a Barcelona trénere, aki szerint még korai bajnoknak kiáltani csapatát. Hansi Flick arra is kitért, hogy szerinte jogosan vonta vissza a játékvezető Gerard Martín kiállítását a VAR segítségével.

Utóbbival nem értenek egyet az Atlético Madridnál. Példaként hozták fel a februári Betis–Rayo Vallecano (1-1) mérkőzés után történteket, amikor Valentín Gómez kísértetiesen hasonló szabálytalanságáról – a labda elrúgása után taposott – utólag a játékvezetői bizottság (CTA) úgy nyilatkozott, hogy piros lap járt volna érte, és a bajnoki alatt kapott sárga lapját felülbírálva egy találkozóra eltiltották a sevillaiak játékosát. 

Az Atlético össze is hasonlította a két esetet a hivatalos közösségi oldalán:

Az Atlético Madrid nem örül a Barcelona visszavont piros lapjának

– Flick persze azt mondja, hogy nem volt piros, de mindenkinek, aki ért a futballhoz, ez az volt. Ha ezt én követem el, kiállítanak. A Betis–Rayón ugyanez történt, utólag a CTA is elismerte, hogy piros lap volt. Nem értem, mi történt, mert addig a játékvezető jól vezette a mérkőzésünket, utána viszont senki nem tudott beszélni vele, mert amikor magyarázatot kértünk, inkább sárga lapokat osztogatott, és csak növelte a feszültséget. Mindenki hibázhat, ő ma megtette – mondta a madridiak védője, Robin Le Normand.

Mateo Busquets Ferrer játékvezető a VAR-szobával egyeztetett, beszélgetésük alapján „a játék normál dinamikája” szerint történt az eset:

Diego Simeone szerint azonos létszámban egyenrangú ellenfél volt az Atlético, emberhátrányban pedig hősiesen védekezett csapata. Nico González piros lapját nem vitatta, de Gerard Martín kiállításának visszavonását igen: – Én is láttam a Betis–Rayo jelenetsorát, és a mostaniról sincs sok dolgot mondani, mert a szituáció egyértelmű: későn érkezett, bokára taposott. Meg kell várni, hogy a CTA miként értékeli, de a következő fordulótól már világossá kéne tenni, ilyenkor mit kell ítélni – mondta a hazaiak vezetőedzője.

A Barcelona és az Atlético Madrid szerdán 21 órától a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén is összecsap egymással, akkor a Camp Nouban – Simeone úgy nyilatkozott, hogy a továbbjutáshoz abban a párharcban még jobb játékra van szükség a fővárosiaktól.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
