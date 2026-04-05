Hámori Luca: A Jóisten úgy vezeti az utamat, hogy nekem a lehető legjobb legyen

– Milyen a viszonya a bátyjával? Főleg annak tükrében érdekel, hogy ön valósította meg az ő álmát, az olimpiai szereplést.

– Ádámot mindig is jobb bokszolónak tartottam, ám neki sajnos tényleg nem jött össze, ami nekem igen. Nagyon bánt, hogy az ő pályafutása nem úgy alakult, ahogy azt megérdemelte volna. Sosem éreztem azt, hogy irigyelt volna bármit, amit elértem, ráadásul

az első párizsi meccsemen ott volt, bevittem az olimpiai faluba is, így ha csak közvetetten, de megadatott a számára is, hogy kicsit átélje az ötkarikás játékok hangulatát.

Amikor hazaértem, félrehívott, és elárulta, rettegett attól, hogy lesz benne valami féltékenység, ám könnyes szemmel mondta, egy pillanatra sem merült fel mindez benne. Még csak harmincegy éves, ám 2020-ban törést jelentett a számára, hogy nem jutott ki a tokiói olimpiára, és emiatt abbahagyta az ökölvívást. Igaz, egy pusztakezes meccsre visszatért, 40-45 másodperc alatt nyert is, de ezzel végleg lezárta a pályafutását. Sok meccsét láttam, ám ezen az utolsón halálra izgultam magam, sikítozva ugráltam, egy pillanatra sem voltan nyugodt. Ugyanakkor tudtam, hogy győzni fog, ugyanis a meccs előtt azt a tüzet láttam a szemében, amit már nagyon régen nem. Számára már a családja az első, sosem tér vissza a ringbe.

Hámori Luca vallásos neveltetésben részesült, mind a mai napig fontos számára, hogy betérve egy templomba, együtt lehessen Istennel (Fotó: Balogh Dávid)

– A hit, a vallás, a család mindig is fontos volt a számára. Ennek fényében milyen helyet foglal el a szívében és lelkében a húsvét ünnepe?

– Minden szempontból az egyik legfontosabb ünnep a számomra. Egyrészt ma már az ország különböző pontjain lakunk, ám ilyenkor – ahogy karácsonykor is – összejön a család. Most én látom vendégül őket Budapesten, és noha a Világkupára készülök, azért most jól áll a súlyom, így velük közösen fogyaszthatom el a húsvéti menüt, még ha módjával is. Sosem felejtem el azokat a gyermekkori húsvétokat, amikor édesanyámmal vártuk a locsolókat, és tojást festettünk. Tény, sosem szerettem korán kelni, ezért néhány esetben bizony az ágyban kaptam a vödör vizet a nyakamba. Noha akkor néha morcos voltam emiatt, ma már nagyon sajnálom, hogy nem tudom felhőtlen gyermekként újra átélni ezeket az ünnepi pillanatokat. A családom mélyen vallásos, Ádámmal kiskorunktól kezdve így neveltek, vasárnaponként misére mentünk, első áldozó és bérmálkozó is voltam.

A mai napig jelentős szerepet játszik az életemben a hit, és ha nem is tudok minden vasárnap misére menni, nagyon fontos számomra, hogy elmenjek a templomba, hogy kicsit Istennel legyek.

Bizonyos helyzetekben erőt ad a hitem, tudom, hogy ami velem történik, az engem szolgál, segít, hogy minél jobb sportoló és ember legyek. A Jóisten úgy vezeti az utamat, hogy nekem a lehető legjobb legyen. Erre az utóbbi másfél évben jöttem rá igazán.

Hámori Luca egyre népszerűbb a közösségi oldalakon, a követői kérésére már a civil mindennapjairól is megoszt fotókat (Fotó: David Balogh)

Elindult a közösségi média ösvényén, de az OnlyFans kizárva

– Egyre több sportoló próbál a közösségi oldalakon is boldogulni, komoly versenyt vívnak a minél több követőért. Ön is egyre többet tűnik fel ebben a világban. Ez is a jövő útja lehet Hámori Lucának?

– Nem titkolom, a párizsi olimpia és a Heliffel való meccsem meghozta a közösségi médiában is az ismertséget, hiszen pillanatok alatt több ezer követőből több tízezres táborom lett. Egyre többen jelezték, kíváncsiak lennének a mindennapjaimra, a civil Hámori Lucára. Elkezdtem egyre több fotót kitenni magamról, a felkészülésemről, de feltettem több olyan képet is, ami a női oldalamat is megmutatja.

Hámori Luca követőinek száma a közösségi oldalakon Instagram: 34 300 követő

TikTok: 27 400 követő

Facebook: 14 000 követő

– Meddig menne el? Hiszen nemrég egy kiváló magyar teniszező jelentette be, hogy saját oldalt nyit az OnlyFans portálon.

– Tény, hogy egyre több megkeresés érkezik, ám most még élsportoló vagyok, nem pedig influenszer. Nem eladni akarom magam, negatív dolgokat egyáltalán nem vagyok hajlandó reklámozni. Ugyanakkor nyitott vagyok olyan megkeresésekre és együttműködésre, amivel egyetértek és azonosulni tudok. Egy biztos, a neveltetésem és a hitem miatt kemény határokat húzok meg, például az említett portál szóba sem kerülhet nálam, hiszen teljesen távol áll az én világomtól.

