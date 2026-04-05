Hámori Luca: A Jóisten úgy vezeti az utamat, hogy nekem a lehető legjobb legyen

Ha megkérdeznénk száz embert, hogy a 25 éves ökölvívó hány meccset nyert a párizsi olimpián, vélhetően százan nem tudnák a helyes választ, ám azt, hogy a két győzelmét követően egy bizonyos Imane Heliffel bokszolt, vélhetően mindenki rávágná. Hámori Luca már megtanult ezzel élni, és nem titkolja, ki is használta mindezt a saját maga javára. Noha sikerrel túl van első profi meccsén, 2028-ig mindenképpen az amatőrök között akar érvényesülni, minden vágya, hogy éremmel térjen haza Los Angelesből. Mélyen vallásos, a hit rengeteg nehéz helyzeten átsegítette már. Családjával együtt ünnepli a húsvétot, most a brazil Világkupára készülve ő látja vendégül budapesti otthonában a szüleit és hőn szeretett bátyját, Ádámot.

Molnár László
2026. 04. 05. 6:04
Hámori Luca már elérte, hogy ő volt az első női ökölvívő, aki magyarként ott lehetett egy olimpián, most az a célja, hogy az érem megszerzésében is első legyen Fotó: David Balogh
– Ma tagadhatatlanul önnel azonosítják be a magyar amatőr ökölvívást, mégis megtette az első lépést a hivatásosok között. Merre tovább, melyik úton halad tovább Hámori Luca olimpiai ötödik bokszolónk?
– Nagyon sokáig messze állt tőlem az, hogy profi bokszolóként lépjek a ringbe, ugyanis azt tartottam, hogy a hivatásos bunyóban elveszik az amatőr ökölvívás minden szépsége. Inkább show-biznisznek gondoltam, mint valódi sportnak. Aztán ahogy jártam a világot, kinyílt a szemem, rájöttem, ez is boksz, ennek is megvan a maga szépsége. Nem tagadom, az egészet körülvevő rivaldafény is megtetszett, így ahogy lehetőségem adódott, kipróbáltam az újat. Egy biztos, ez lehet majd az én utam is. A mostani meccset bemutatónak szántuk, nem is készültem külön rá. Győztem, így letettem a névjegyemet a profik világában, ám amikor majd végleg megérkezem a hivatásosok táborába, sokkal komolyabban kell készülnöm, ha az álmaimat meg akarom valósítani.

Hámori Luca elsődleges célja, hogy ott legyen és érmet nyerjen a 2028-as olimpián (Fotó: Balogh Dávid)

Hámori Luca letette a névjegyét a profik között

– Említi, hogy nem készült külön a profi bemutatkozására. Annyira különbözik az amatőr és a hivatásos ökölvívás?
– Van bőven különbség. Nézzük a legfontosabbakat! A nők számára az amatőröknél kötelező a fejvédő, míg a profiknál nem. Előbbiek esetében háromszor háromperces menetek vannak, míg a hivatásosoknál egy menet mindössze két perc, igaz, a menetek száma folyamatosan nő, a kezdeti négytől a címmeccsek tíz menetéig bezárólag. Az amatőr ökölvívás a technikás, sok ütésre alapuló bunyót részesíti előnyben, míg a profiknál inkább a nagy ütéseken van a hangsúly, hiszen itt fizikailag is bírni kell a jóval nagyobb számú menetet is.

– Szerencséjére 2016-ban eltörölték azt a szabályt, amely szerint, aki profi meccset vívott, nem indulhat az olimpián. Meddig élvez elsőséget az amatőr boksz a karrierjében?
– Többször elmondtam már, az elsődleges célom, hogy kijussak a 2028-as nyári játékokra, és ott megszerezzem a sportág első magyar női olimpiai érmét. Ezt egyeztettem a szövetséggel, a kapitánnyal és a klubedzőmmel is. 

Ám ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve ne bunyózzak évente két-három meccset a profiknál, feltéve, ha ez nem gátolja az amatőr eredményes versenyzésemet. 

Egy biztos, jelenleg úgy érzem már egy meccs után is, hogy az amatőr pályafutásomat segíteni fogja, elsősorban motivációban és önbizalomban. Éreztem, hogy felszabadultan bokszoltam, ráadásul fejvédő nélkül, amit ki nem állhatok.

Hámori Luca eddigi felnőtt amatőr statisztikája

  • 34 győzelem (7 KO)
  • 17 vereség
  • KO-arány: 23,53%
  • utolsó meccs: Tamara Kubalova (Bocskai-emlékverseny, döntő, pontozásos győzelem, 2026. 03. 21.)

legjobb eredményei:

  • olimpiai 5. hely (2024, Párizs)
  • Európai Játékok 3. hely (2023, Kraków)
  • U22-es Európa-bajnokság 2. hely (2022, Porecs)

 

A 25 éves bokszoló tisztában van azzal, hogy szinte senki sem ismerné a nevét, ha nem csapott volna össze Imane Heliffel a párizsi olimpián (Fotó: Balogh Dávid)

Ha nincs Helif, ma sokan nem is tudnák, ki az a Hámori Luca

– Nem kerülhető meg a kérdés: feldolgozta már azt, hogy ha Párizsban nem bokszol az algériai Imane Heliffel, a magyar emberek döntő többsége azt sem tudná, ki az a Hámori Luca?
– Nem tagadom, nagyon nehéz volt az elején megemésztenem, hogy nem azért cseng ismerősen a nevem, mert az első női ökölvívóként kivívtam az olimpiai részvételt, hanem azért, mert a párizsi ötkarikás játékokon összecsaptam egy olyan ellenféllel, akinek azóta is vitatják a nemi hovatartozását. 

Aztán rájöttem, ez egy ajándék a sorstól, így megpróbáltam minél jobban kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. 

Nagyon jól jöttem ki az egészből, hiszen ismert lettem. Persze milliószor jobb lenne, ha ismeretlen olimpiai érmesként élném az életemet. De ennek így kellett történnie, a Jóisten ezt az utat jelölte ki a számomra, és én a lehető legtöbbet hasznosítottam ebből. Egy kislány ment ki az olimpiára, de egy felnőtt nő tért onnan haza. Ma már hiszem, ez kellett ahhoz, hogy 2028-ban minden úgy alakuljon, ahogy azt szeretném.

– Helif miatt nem kezdett el inkább férfiakkal edzeni?
– Nem az algériai ökölvívó miatt ugyan, de ahogy olimpia előtt is tettem, azóta is sokat kesztyűzök fiúkkal és férfiakkal is, ugyanis itthon nagyon kevés a minőségi női ellenfelem, akikkel normálisan lehet edzeni. Elárulom, ha a fiúkkal bokszolok, nem tudom kiadni magamból azt a felszabadult bunyót, ami egyébként bennem van. Egyszerűen ilyenkor gát alakul ki bennem, nem tudom elengedni magam a ringben.

Hámori Luca és Imane Helif küzdelme a párizsi olimpián:

– Hogy ne léphessen még egyszer ugyanabba a folyóba, a NOB besegített, hiszen Los Angelesben a transzneműek egyáltalán nem indulhatnak a nők között. Könnyebb lehet így a dobogóig eljutni?
– Kifejezetten örülök a nemi tesztek bevezetésének, hiszen mostantól kezdve senki sem kerülhet olyan helyzetbe, mint amilyenbe én Párizsban. Higgye el mindenki, semmi sem változott bennem, ha Helif sikeresen teljesítené a tesztet, akkor az első meccsünk tanulságait levonva szívesen bokszolnék vele újra. Egyébként a párizsi vereséget az első pillanattól kezdve elfogadtam, ám azt, hogy ez a meccs nem ugyanaz lett, mint a többi, a körülöttünk kialakult médiahiszti nem engedte. Én már akkor elveszítettem ezt a meccset, mielőtt elindultam volna a ring felé, mivel elhitették velem, képtelen vagyok legyőzni őt. Mindenki előre sajnált, az egészségemért aggódott, én pedig naivan felültem erre a hullámra.

Nem sikerült a vb-re való felkészülés, pedig éremért utazott

– A világbajnokságon is a nagy médiafelhajtás nyomta agyon?
– Őszintén mondom, nem hiszem azt, hogy a vb előtti felém áradó nagy fokú várakozás miatt maradt el a nagy eredmény. Noha nem vagyok ijedős, a sorsolás nem volt számomra kedvező, hiszen a márciusban, a másik világszervezet által rendezett világbajnokságon aranyérmes kazah bokszolóval kellett kezdenem, de úgy voltam vele, aki fel akar állni a dobogóra, annak is a tetejére, mindenkit le kell győznie. Aztán mindössze egy menetet, az elsőt nyertem meg tisztán… A kazah váltott, és ez bejött neki, míg én sem mentálisan, sem kondicionálisan nem voltam a topon. Holott 2025-ben minden tornán döntőt bokszoltam, csak egyszer kaptam ki egy cseh viadal fináléjában, így joggal reménykedtem a nagy sikerben.

– Miért nem jött össze ez a nagy siker?
– Nem beszéltem erről korábban, de a felkészülésembe becsúszott egy nagy hiba, félrement valami, így sem a visszapihenésem, sem pedig a csúcsforma kiélezése nem sikerült. 

Nem tagadom, a világbajnoki vereség után jött egy mélyebb hullámvölgy, 

hetekig próbáltam kibeszélni magamból az edzőm segítségével a gondokat. Természetesen azóta többször is visszanéztem okulásból azt a meccset. Fejetlenül mentem előre, teljesen jogosan győzött a kazah lány, aki aztán meg sem állt az aranyéremig.

– Idén meglehet a nagy áttörés, hiszen szeptemberben jön az Európa-bajnokság.
– Bízom benne, hogy igen, hiszen ebben az évben is jönnek az eredmények, a Bocskai-emlékversenyt megnyertem, tavaly szeptember óta ez volt az első versenyem. A tavalyi tapasztalatok alapján teljesen átalakítottuk a felkészülésemet. Öt héten keresztül az Egyesült Államokban készülhettem. Most a saját utamat jártam, nem a válogatott kerettel dolgoztam, és a Bocskain nyújtott teljesítményem megmutatta, hogy ez bevált, hiszen ifi világbajnoki ezüstérmest és egy felnőtt Eb-bronzérmest is simán legyőztem, majd a profik között sikerrel debütáltam. Ezzel az egyik legfontosabb állomáson túl vagyok, nemsokára jön a brazil Világkupa-torna, ahol ötven ország bunyósai lépnek ringbe. Erre már a szokott módon, a válogatott kerettel készülök. Felépítettük az évet, és ennek eredményekben is meg kell mutatkoznia.

A magyar amatőr ökölvívás akkor járna a legjobban, ha Hámori Lucából minimum kettő lenne (Fotó: Balogh Dávid)

Volt, amikor beszóltak neki a Kovácsok

– Kanyarodjunk vissza a párizsi olimpiához! Megromlott a viszonya a szintén ötödik helyen végzett Kovács Richárddal, aki letámadta azért, mert a Helif-ügy miatt megemelték az olimpiai jutalmát?
– Az olimpia előtt, ha nem is voltunk a legjobb barátok, de jóban voltunk, szurkoltunk egymásnak, segítettük a másik felkészülését. Sőt, mondhatom, a mai napig jóban vagyunk, igaz, az akkori kirohanása nem esett jól. Az fájt a legjobban, hogy a csapaton belül egymással szembe mentünk. Ugyanakkor megértettem és tiszteletben tartottam a véleményét, de egyszerűen képtelen voltam felfogni, a saját küzdelmébe miért kevert bele engem, hiszen a sérelmét a szövetség tudta volna megoldani, ha akarja. Ráadásul nem szólt nekem, a neten olvastam minderről. 

Én sosem kértem a bronzérmesnek járó pénzt, és ami a lényeg, sosem kaptam meg. 

Mint mondtam, a viszonyunk ugyan nem romlott meg, de rengeteg támadás ért Ricsi sztorija miatt. Egy rendezvényen félrehívott, és tisztáztunk mindent. Nem ellenem csinálta, és ezt elfogadtam.

– Noha mint mondta, nem kapta meg a beígért emelt jutalmat – csak az ötödik helyért jogosan járó összeget –, azért gondolom, nem volt kellemes azt olvasnia, hogy Kovács Kokó István kijelentette, nem is érdemelte volna meg azt a pénzt.
– Amikor először elolvastam az erről szóló cikket, nem tagadom, nagyon rosszul estek a szavai. Mára elraktároztam magamban egy olyan helyre, hogy nem sérelemként gondolok az egészre. Megpróbáltam megérteni, hogy valójában miért is mondhatta mindezt, elfogadtam és tiszteletben tartom a véleményét. Pontosan tudom, hogy Kokó milyen egyenes ember, ha megkérdeztem volna tőle, hogy erről az egészről mit gondol, nekem is a szemembe mondta volna a véleményét. Nagyon jó a viszonyunk, minden támogatást megkapok, hogy eredményesen szerepeljek, nyugodt szívvel mondhatom, semmilyen törés nincs közöttünk.

Hámori Ádám Pusztakezes Box Gála
A Hámori testvérek nagyon szeretik egymást, Luca azt vallja, Ádám sokkal jobb bokszoló volt nála (Fotó: Balogh Dávid)

Felnéz a bátyjára, fontos számára, hogy Istennel legyen

– Árulja már el, egy kislány miként válik bokszolóvá, ahelyett, hogy mondjuk, ritmikus sportgimnasztikában próbálna érvényesülni!
– Én sem a ringben kezdtem, atletizáltam, és a hosszútávfutásban eredményes is voltam, ám a bátyámat követve elmentem utána birkózni. Édesapánk eredményes versenyző volt ebben a sportágban, de nekünk nem jött be. Ádám váltott a bokszra, ahova szintén követtem. Előbb csak elkísértem, majd beálltam és ott ragadtam. Noha a szüleim az első pillanattól kezdve tiltottak a boksztól, kijelentették, belőlem sok minden lesz, de ökölvívó az nem, végül megtaláltam a helyemet. Már az első komoly edzésemen úgy éreztem, megjöttem, hazaértem. Elindultam egy úton, amit a mai napig járok, és mindezt kicsit sem nem bántam meg.

– Milyen a viszonya a bátyjával? Főleg annak tükrében érdekel, hogy ön valósította meg az ő álmát, az olimpiai szereplést.
– Ádámot mindig is jobb bokszolónak tartottam, ám neki sajnos tényleg nem jött össze, ami nekem igen. Nagyon bánt, hogy az ő pályafutása nem úgy alakult, ahogy azt megérdemelte volna. Sosem éreztem azt, hogy irigyelt volna bármit, amit elértem, ráadásul 

az első párizsi meccsemen ott volt, bevittem az olimpiai faluba is, így ha csak közvetetten, de megadatott a számára is, hogy kicsit átélje az ötkarikás játékok hangulatát. 

Amikor hazaértem, félrehívott, és elárulta, rettegett attól, hogy lesz benne valami féltékenység, ám könnyes szemmel mondta, egy pillanatra sem merült fel mindez benne. Még csak harmincegy éves, ám 2020-ban törést jelentett a számára, hogy nem jutott ki a tokiói olimpiára, és emiatt abbahagyta az ökölvívást. Igaz, egy pusztakezes meccsre visszatért, 40-45 másodperc alatt nyert is, de ezzel végleg lezárta a pályafutását. Sok meccsét láttam, ám ezen az utolsón halálra izgultam magam, sikítozva ugráltam, egy pillanatra sem voltan nyugodt. Ugyanakkor tudtam, hogy győzni fog, ugyanis a meccs előtt azt a tüzet láttam a szemében, amit már nagyon régen nem. Számára már a családja az első, sosem tér vissza a ringbe.

Hámori Luca vallásos neveltetésben részesült, mind a mai napig fontos számára, hogy betérve egy templomba, együtt lehessen Istennel (Fotó: Balogh Dávid)

– A hit, a vallás, a család mindig is fontos volt a számára. Ennek fényében milyen helyet foglal el a szívében és lelkében a húsvét ünnepe?
– Minden szempontból az egyik legfontosabb ünnep a számomra. Egyrészt ma már az ország különböző pontjain lakunk, ám ilyenkor – ahogy karácsonykor is – összejön a család. Most én látom vendégül őket Budapesten, és noha a Világkupára készülök, azért most jól áll a súlyom, így velük közösen fogyaszthatom el a húsvéti menüt, még ha módjával is. Sosem felejtem el azokat a gyermekkori húsvétokat, amikor édesanyámmal vártuk a locsolókat, és tojást festettünk. Tény, sosem szerettem korán kelni, ezért néhány esetben bizony az ágyban kaptam a vödör vizet a nyakamba. Noha akkor néha morcos voltam emiatt, ma már nagyon sajnálom, hogy nem tudom felhőtlen gyermekként újra átélni ezeket az ünnepi pillanatokat. A családom mélyen vallásos, Ádámmal kiskorunktól kezdve így neveltek, vasárnaponként misére mentünk, első áldozó és bérmálkozó is voltam. 

A mai napig jelentős szerepet játszik az életemben a hit, és ha nem is tudok minden vasárnap misére menni, nagyon fontos számomra, hogy elmenjek a templomba, hogy kicsit Istennel legyek. 

Bizonyos helyzetekben erőt ad a hitem, tudom, hogy ami velem történik, az engem szolgál, segít, hogy minél jobb sportoló és ember legyek. A Jóisten úgy vezeti az utamat, hogy nekem a lehető legjobb legyen. Erre az utóbbi másfél évben jöttem rá igazán.

Hámori Luca egyre népszerűbb a közösségi oldalakon, a követői kérésére már a civil mindennapjairól is megoszt fotókat (Fotó: David Balogh)

Elindult a közösségi média ösvényén, de az OnlyFans kizárva

– Egyre több sportoló próbál a közösségi oldalakon is boldogulni, komoly versenyt vívnak a minél több követőért. Ön is egyre többet tűnik fel ebben a világban. Ez is a jövő útja lehet Hámori Lucának?
– Nem titkolom, a párizsi olimpia és a Heliffel való meccsem meghozta a közösségi médiában is az ismertséget, hiszen pillanatok alatt több ezer követőből több tízezres táborom lett. Egyre többen jelezték, kíváncsiak lennének a mindennapjaimra, a civil Hámori Lucára. Elkezdtem egyre több fotót kitenni magamról, a felkészülésemről, de feltettem több olyan képet is, ami a női oldalamat is megmutatja.

Hámori Luca követőinek száma a közösségi oldalakon

  • Instagram: 34 300 követő
  • TikTok: 27 400 követő
  • Facebook: 14 000 követő 

– Meddig menne el? Hiszen nemrég egy kiváló magyar teniszező jelentette be, hogy saját oldalt nyit az OnlyFans portálon.
– Tény, hogy egyre több megkeresés érkezik, ám most még élsportoló vagyok, nem pedig influenszer. Nem eladni akarom magam, negatív dolgokat egyáltalán nem vagyok hajlandó reklámozni. Ugyanakkor nyitott vagyok olyan megkeresésekre és együttműködésre, amivel egyetértek és azonosulni tudok. Egy biztos, a neveltetésem és a hitem miatt kemény határokat húzok meg, például az említett portál szóba sem kerülhet nálam, hiszen teljesen távol áll az én világomtól.

Hámori Luca első profi meccse:

