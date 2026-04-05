Hámori Luca: A Jóisten úgy vezeti az utamat, hogy nekem a lehető legjobb legyen

– Ma tagadhatatlanul önnel azonosítják be a magyar amatőr ökölvívást, mégis megtette az első lépést a hivatásosok között. Merre tovább, melyik úton halad tovább Hámori Luca olimpiai ötödik bokszolónk?
– Nagyon sokáig messze állt tőlem az, hogy profi bokszolóként lépjek a ringbe, ugyanis azt tartottam, hogy a hivatásos bunyóban elveszik az amatőr ökölvívás minden szépsége. Inkább show-biznisznek gondoltam, mint valódi sportnak. Aztán ahogy jártam a világot, kinyílt a szemem, rájöttem, ez is boksz, ennek is megvan a maga szépsége. Nem tagadom, az egészet körülvevő rivaldafény is megtetszett, így ahogy lehetőségem adódott, kipróbáltam az újat. Egy biztos, ez lehet majd az én utam is. A mostani meccset bemutatónak szántuk, nem is készültem külön rá. Győztem, így letettem a névjegyemet a profik világában, ám amikor majd végleg megérkezem a hivatásosok táborába, sokkal komolyabban kell készülnöm, ha az álmaimat meg akarom valósítani.
Hámori Luca letette a névjegyét a profik között
– Említi, hogy nem készült külön a profi bemutatkozására. Annyira különbözik az amatőr és a hivatásos ökölvívás?
– Van bőven különbség. Nézzük a legfontosabbakat! A nők számára az amatőröknél kötelező a fejvédő, míg a profiknál nem. Előbbiek esetében háromszor háromperces menetek vannak, míg a hivatásosoknál egy menet mindössze két perc, igaz, a menetek száma folyamatosan nő, a kezdeti négytől a címmeccsek tíz menetéig bezárólag. Az amatőr ökölvívás a technikás, sok ütésre alapuló bunyót részesíti előnyben, míg a profiknál inkább a nagy ütéseken van a hangsúly, hiszen itt fizikailag is bírni kell a jóval nagyobb számú menetet is.
– Szerencséjére 2016-ban eltörölték azt a szabályt, amely szerint, aki profi meccset vívott, nem indulhat az olimpián. Meddig élvez elsőséget az amatőr boksz a karrierjében?
– Többször elmondtam már, az elsődleges célom, hogy kijussak a 2028-as nyári játékokra, és ott megszerezzem a sportág első magyar női olimpiai érmét. Ezt egyeztettem a szövetséggel, a kapitánnyal és a klubedzőmmel is.
Ám ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve ne bunyózzak évente két-három meccset a profiknál, feltéve, ha ez nem gátolja az amatőr eredményes versenyzésemet.
Egy biztos, jelenleg úgy érzem már egy meccs után is, hogy az amatőr pályafutásomat segíteni fogja, elsősorban motivációban és önbizalomban. Éreztem, hogy felszabadultan bokszoltam, ráadásul fejvédő nélkül, amit ki nem állhatok.
Hámori Luca eddigi felnőtt amatőr statisztikája
- 34 győzelem (7 KO)
- 17 vereség
- KO-arány: 23,53%
- utolsó meccs: Tamara Kubalova (Bocskai-emlékverseny, döntő, pontozásos győzelem, 2026. 03. 21.)
legjobb eredményei:
- olimpiai 5. hely (2024, Párizs)
- Európai Játékok 3. hely (2023, Kraków)
- U22-es Európa-bajnokság 2. hely (2022, Porecs)
