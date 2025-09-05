Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

ökölvívásLiverpoolHámori Luca

Ez nagyon fáj: Hámori Luca óriási pofont kapott

Az olimpiai ötödik Hámori Luca pénteken pontozással kikapott kazah riválisától, így kiesett a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon. Hámori Luca kiesése nagyon korai és nagyon fájdalmas.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 16:32
Hámori Luca
Hámori Luca kiesése fájó és érthetetlen Fotó: MOHD RASFAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európa Játékok-bronzérmes magyar öklözőnek nem volt szerencséje a sorsoláson, mivel már a 16 közé jutásért a 65 kilogrammos súlycsoport egyik klasszisával, az idei IBA-világbajnokságon aranyérmes Aida Abikejevával kellett megküzdenie. 

Puff neki. Azért ezt még emészteni kell egy kicsit.

Hámori Luca
Hámori Luca most nem örülhetett
(Fotó: MOHD RASFAN / AFP)

A BVSC öklözője bevallottan éremért utazott Liverpoolba, ahol – a magyar szövetség tájékoztatása szerint – remekül kezdett. Az első menetben összeszedetten és pontosan bokszolt, egyértelműen irányította a meccset, így három perc után minden pontozónál ő állt jobban. A második menetben nagyobb sebességre kapcsolt a kazah, Hámori pedig a menet közepén kicsit szétesett, amiért komoly árat fizetett, ugyanis a mérkőzésvezető szabálytalanságért intette, az egypontos levonás miatt pedig az utolsó menet előtt már Abikejeva vezetett mind az öt bírónál. A záró három percben Hámorinak menni kellett előre és ő végigrobotolta a szakaszt, az ütésváltásokban mindkét fél adott és kapott is, végül azonban ebben a periódusban megint a kazahot látták jobbnak a pontozók, akik valamennyien 29-27-re Abikejevának adták a mérkőzést.

Pénteken két másik magyar is kiesett a vb-n: a 75 kilós Mester Soma és a 85 kilós Bátori Mihály is kikapott, így mindketten kiestek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.