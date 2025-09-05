Ez nagyon fáj: Hámori Luca óriási pofont kapott

Az Európa Játékok-bronzérmes magyar öklözőnek nem volt szerencséje a sorsoláson, mivel már a 16 közé jutásért a 65 kilogrammos súlycsoport egyik klasszisával, az idei IBA-világbajnokságon aranyérmes Aida Abikejevával kellett megküzdenie.

Puff neki. Azért ezt még emészteni kell egy kicsit.

Hámori Luca most nem örülhetett

(Fotó: MOHD RASFAN / AFP)

A BVSC öklözője bevallottan éremért utazott Liverpoolba, ahol – a magyar szövetség tájékoztatása szerint – remekül kezdett. Az első menetben összeszedetten és pontosan bokszolt, egyértelműen irányította a meccset, így három perc után minden pontozónál ő állt jobban. A második menetben nagyobb sebességre kapcsolt a kazah, Hámori pedig a menet közepén kicsit szétesett, amiért komoly árat fizetett, ugyanis a mérkőzésvezető szabálytalanságért intette, az egypontos levonás miatt pedig az utolsó menet előtt már Abikejeva vezetett mind az öt bírónál. A záró három percben Hámorinak menni kellett előre és ő végigrobotolta a szakaszt, az ütésváltásokban mindkét fél adott és kapott is, végül azonban ebben a periódusban megint a kazahot látták jobbnak a pontozók, akik valamennyien 29-27-re Abikejevának adták a mérkőzést.

Pénteken két másik magyar is kiesett a vb-n: a 75 kilós Mester Soma és a 85 kilós Bátori Mihály is kikapott, így mindketten kiestek.