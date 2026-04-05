Huszonöt éves a Roxette utolsó nagy dobása

Amikor 2001 áprilisának elején a boltok polcaira került a Roxette hetedik stúdióalbuma, a rajongók még nem sejtették, hogy a svéd popgépezet hamarosan kényszerpihenőre vonul. A Room Service egy modern, letisztult és hihetetlenül fülbemászó anyag lett, amely bebizonyította: Per Gessle és Marie Fredriksson még a kétezres évek elején is tudták a slágergyártás receptjét.

Balázs D. Attila
2026. 04. 05. 5:52
Forrás: Roxette / Facebook
Bár az amerikai piacot ekkor már nehezebben hódították meg, Európa továbbra is a Roxette lábai előtt hevert. A szinte napra pontosan 25 éve megjelent Room Service album olyan dalokkal hódított, mint a lüktető The Centre of the Heart, a kissé melankolikus Milk and Toast and Honey vagy a pimasz és ütős Real Sugar.

A Roxette Room Service lemezének borítója (Forrás: Roxette Blog)

A korong hatalmasat ment a listákon:

  • Svédországban és Belgiumban az eladási listák 1. helyéig jutott
  • Németországban, Svájcban és Ausztriában is a Top 5-ben landolt
  • A The Centre of the Heart hetekig uralta a rádiós játszási listákat, az album pedig számos országban arany- és platinalemez minősítést szerzett


Marie Fredriksson: Mosoly a nehéz időkben


Bár a lemez borítóján és a klipekben Marie sugárzott, a színfalak mögött már nem volt minden felhőtlen. A Room Service felvételei alatt Marie-t fizikailag és mentálisan is megviselte a feszített tempó. Per Gessle később úgy emlékezett vissza egy, a Filter magazinnak adott interjúban, hogy 

Marie ekkoriban már nem érezte magát százszázalékos állapotban, fáradékonyabb volt, és kevesebb dalt írt a lemezre, mint korábban.

Sajnos beszédes volt, hogy míg az előző, 1999-es Have a Nice Day albumra Marie még 10 dalt írt (vagy volt társszerzője), addig a Room Service-re mindössze kettőt (Little Girl, Every Day). Ez jelezte a környezetének, hogy Marie energiái megcsappantak, és kevésbé tudott részt venni a kreatív folyamatokban.
Alig másfél évvel az album megjelenése után, 2002 szeptemberében jött a sokkoló hír: az énekesnőnél agydaganatot diagnosztizáltak. 

A Room Service promóciós turnéja volt az utolsó alkalom hosszú évekig, amikor a duót teljes fényében láthattuk a színpadon.


Marie Fredriksson emberfeletti küzdelme és csodával határos visszatérése után a Roxette még három stúdióalbumot – Charm School (2011), Travelling (2012), Good Karma (2016) – tudott befejezni az énekesnő 2019-es haláláig.
A Room Service ma már nemcsak egy slágergyűjtemény, hanem egy fontos mementó: egy olyan időszak emléke, amikor a Roxette még gondtalanul uralta a popvilágot, mielőtt megkezdődött volna Marie Fredriksson legnehezebb csatája. 

A világhírű svéd zenekar legutóbb november 4-én járt Budapesten, 

de már új felállásban. Ennek ellenére bebizonyították, hogy képesek volt talpra állni legendás énekesük, Marie halála után. A frontemberen, Per Gessle-n semmit nem fogott az idő, az új énekesnő, Lena Philipsson pedig maga volt a profizmusba oltott alázat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

