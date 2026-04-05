Huszonöt éves a Roxette utolsó nagy dobása

Bár az amerikai piacot ekkor már nehezebben hódították meg, Európa továbbra is a Roxette lábai előtt hevert. A szinte napra pontosan 25 éve megjelent Room Service album olyan dalokkal hódított, mint a lüktető The Centre of the Heart, a kissé melankolikus Milk and Toast and Honey vagy a pimasz és ütős Real Sugar.

A Roxette Room Service lemezének borítója (Forrás: Roxette Blog)

A korong hatalmasat ment a listákon:

Svédországban és Belgiumban az eladási listák 1. helyéig jutott

Németországban, Svájcban és Ausztriában is a Top 5-ben landolt

A The Centre of the Heart hetekig uralta a rádiós játszási listákat, az album pedig számos országban arany- és platinalemez minősítést szerzett



Marie Fredriksson: Mosoly a nehéz időkben



Bár a lemez borítóján és a klipekben Marie sugárzott, a színfalak mögött már nem volt minden felhőtlen. A Room Service felvételei alatt Marie-t fizikailag és mentálisan is megviselte a feszített tempó. Per Gessle később úgy emlékezett vissza egy, a Filter magazinnak adott interjúban, hogy

Marie ekkoriban már nem érezte magát százszázalékos állapotban, fáradékonyabb volt, és kevesebb dalt írt a lemezre, mint korábban.

Sajnos beszédes volt, hogy míg az előző, 1999-es Have a Nice Day albumra Marie még 10 dalt írt (vagy volt társszerzője), addig a Room Service-re mindössze kettőt (Little Girl, Every Day). Ez jelezte a környezetének, hogy Marie energiái megcsappantak, és kevésbé tudott részt venni a kreatív folyamatokban.

Alig másfél évvel az album megjelenése után, 2002 szeptemberében jött a sokkoló hír: az énekesnőnél agydaganatot diagnosztizáltak.

A Room Service promóciós turnéja volt az utolsó alkalom hosszú évekig, amikor a duót teljes fényében láthattuk a színpadon.



Marie Fredriksson emberfeletti küzdelme és csodával határos visszatérése után a Roxette még három stúdióalbumot – Charm School (2011), Travelling (2012), Good Karma (2016) – tudott befejezni az énekesnő 2019-es haláláig.

A Room Service ma már nemcsak egy slágergyűjtemény, hanem egy fontos mementó: egy olyan időszak emléke, amikor a Roxette még gondtalanul uralta a popvilágot, mielőtt megkezdődött volna Marie Fredriksson legnehezebb csatája.

A világhírű svéd zenekar legutóbb november 4-én járt Budapesten,

de már új felállásban. Ennek ellenére bebizonyították, hogy képesek volt talpra állni legendás énekesük, Marie halála után. A frontemberen, Per Gessle-n semmit nem fogott az idő, az új énekesnő, Lena Philipsson pedig maga volt a profizmusba oltott alázat.