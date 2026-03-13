Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A tiszás gyűlöletgombócok egy új, eddig még nem látott mélységet képviselnek”

Szabó Gergő
2026. 03. 13. 14:35
Szabó Gergő, PestiSrácok: „Tudtuk jól, hogy a magyarországi baloldal mindig keresztbe tesz a nemzeti kormánynak, akkor is, amikor össze kéne fogni, amikor igazán szükség lenne a békére és egyetértésre. Tudtuk, hogy nincs nemzeti minimum, de ha a véres ukrán terveket támogató tiszás gyűlöletnek nem lesz következménye, elveszünk. A magyar nemzet nagy harcot vív az értelmes létezésért, ebben a küzdelemben pedig szükség van mindenkire. Amikor a 21. században ott tartunk, hogy egy magát európainak tartó, az unióba soron kívül igyekvő ország folyamatosan egy uniós állam megszállásáról, meggyalázásáról, kormányfőjének meggyilkolásáról, véres mészárlásokról fantáziál, már az se normális. Ha közben a magát a demokrácia és az emberi jogok szószólójának és fellegvárának tartó Európai Unió ezt támogatja, arra főleg nincs magyarázat. Ehhez már csak az ízesül igazán émelyítő módon, hogy a fent említett magyarországi ellenzék, a tiszás gyűlöletgombócok egy olyan új, eddig még nem látott mélységet képviselnek, amit nehéz volt elképzelni.”

