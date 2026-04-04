A torreádordinasztiából származó, országosan ismert 51 éves Ricardo Ortiz a teherautóról segített leszállítani a bikákat az arénában, amikor az egyikük erőszakosan rátámadt és felöklelte – közölte az eseményt szervező Lances de Futuro közleményében, őszinte részvétét fejezve ki.
Halálos tragédia a bikaviadal előtt: egykori matadort öklelt fel a bika Málagában
Halálosan megsebesített egy bika egy egykori matadort a dél-spanyolországi málagai arénában, amikor a város híres szülötte, Pablo Picasso képei ihlette hagyományos bikaviadal előkészületeiben segédkezett.
A bikaviadalok világával szoros kapcsolatban álló családban felnőtt Ortiz több mint húsz éve vonult nyugdíjba, de továbbra is részt vett a bikák ellátásában Málaga legnagyobb arénájában, a 9000 fő befogadású la Malaguetában.
A baleset akkor történt, amikor Pablo Picasso képei megihlette bikaviadalra, a szombat este tartandó Corrida Picassianára készültek. A díszítések, a torreádorok öltözete mind Picasso bikaviadallal foglalkozó alkotásai nyomán készültek.
A festő nagy kedvelője volt a bikaviadaloknak és a bikáknak, amelyek számos vásznát megihlették. A Corrida Picassianát 2003 óta hagyományosan nagyszombaton, a húsvéti ünnepek alatt tartják. Spanyolországban évente mintegy 1500 bikaviadalt tartanak, gyakran vallási ünnepekkel egy időben, bár a kormány adatai szerint a számuk csökkenőben van.
Legutóbb 2016-ban halt meg egy bikaviadalon egy hivatásos bikaviador, Víctor Barrio, az ország keleti részén fekvő Teruelben.
Borítókép: Bikaviadal (Fotó: MTI/EPA-EFE/Fernando Villar)
