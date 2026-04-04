bikaviadalMálagasérüléshalálos

Halálos tragédia a bikaviadal előtt: egykori matadort öklelt fel a bika Málagában

Halálosan megsebesített egy bika egy egykori matadort a dél-spanyolországi málagai arénában, amikor a város híres szülötte, Pablo Picasso képei ihlette hagyományos bikaviadal előkészületeiben segédkezett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 19:02
Bikaviadal (Fotó: MTI/EPA-EFE/Fernando Villar)
Bikaviadal (Fotó: MTI/EPA-EFE/Fernando Villar)
A torreádordinasztiából származó, országosan ismert 51 éves Ricardo Ortiz a teherautóról segített leszállítani a bikákat az arénában, amikor az egyikük erőszakosan rátámadt és felöklelte – közölte az eseményt szervező Lances de Futuro közleményében, őszinte részvétét fejezve ki.

Képünk illusztráció – bikaviadalt rendeztek Madridban
Képünk illusztráció – bikaviadalt rendeztek Madridban (Fotó: Fernando Villar Forrás: MTI/EPA-EFE/Fernando Villar)

A bikaviadalok világával szoros kapcsolatban álló családban felnőtt Ortiz több mint húsz éve vonult nyugdíjba, de továbbra is részt vett a bikák ellátásában Málaga legnagyobb arénájában, a 9000 fő befogadású la Malaguetában. 

A baleset akkor történt, amikor Pablo Picasso képei megihlette bikaviadalra, a szombat este tartandó Corrida Picassianára készültek. A díszítések, a torreádorok öltözete mind Picasso bikaviadallal foglalkozó alkotásai nyomán készültek. 

A festő nagy kedvelője volt a bikaviadaloknak és a bikáknak, amelyek számos vásznát megihlették. A Corrida Picassianát 2003 óta hagyományosan nagyszombaton, a húsvéti ünnepek alatt tartják. Spanyolországban évente mintegy 1500 bikaviadalt tartanak, gyakran vallási ünnepekkel egy időben, bár a kormány adatai szerint a számuk csökkenőben van. 

Legutóbb 2016-ban halt meg egy bikaviadalon egy hivatásos bikaviador, Víctor Barrio, az ország keleti részén fekvő Teruelben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekruszin - szendi

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu