A kommentben feltett kérdés az igazán jó!

Bécs, Húsvét.

Egy rakás idióta korunk hőse, ócska, feleslegesen létező nyomorult sz...rzsák ezt az alkalmat választotta, hogy Jézust disznóként vagy a disznót Jézusként ábrázolva demonstráljon.

A hír alatti komment tapint a lényegre:

„Arra azért kíváncsi lennék, hogyha ugyanezt a disznós provokációt, mondjuk, Mohamed prófétával játszották volna el, Bécs belvárosában, hány másodpercig maradt volna életben ez a társaság...”

Mindannyian tudjuk a választ...

És itt a hír, a bécsi húsvétról.