Magyar Péter – „Jaj lesz nekünk, ha miniszterelnök lesz belőle”

Nagy Attila Tibor, Index: „Arra is volt példa, hogy az ellenzéki Telex újságírójának kérdését kifogásolta. Ez a politikus nehezen tűri a kritikát: ha olyan kérdést kap, amelyre nincs előre megfogalmazott válasza, könnyen ingerültté válik. Konfrontatív alkat, akinek az életvitele is hagy kívánnivalót maga után – ő maga beszélt arról, hogy 2024 augusztusának elején egy idegen apartmanban fehér port látott, és hagyta magát elcsábítani egy másik nő által. Pár hónappal korábban pedig az Ötkertben bulizott, amiből botrány lett – és még ki tudja, mi történt még. Magyar Péter jó szónok, akár győzhet is április 12-én, de alkatilag alkalmatlan Magyarország vezetésére. Jaj lesz nekünk, ha miniszterelnök lesz belőle.”



