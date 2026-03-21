„Merz hivatalosan is a világ legbunkóbb némete”

Ambózy Áron, Origo: „Hazánk német megszállásának 82. évfordulóját tartotta alkalmasnak a német kancellár, Merz, hogy a magyar miniszterelnökkel üvöltözzön és mindenféle súlyos következményekkel fenyegesse Magyarországot. Ez az a fajta érzéketlen bunkóság, amire csak egy birodalmi német képes. A németeknek két mániája van, amiről nem lehet tartósan lebeszélni őket. Az egyik a birodalomépítés, a másik a fajelmélet aktuális permutációja – a lényeg, hogy ők valami változó mentén szebbek, okosabbak és mások pénzére érdemlegesebbek, mint a mások. Birodalmat most éppen Európai Uniónak keresztelve építenek, aminek része a többi állam szavazati jogának és gazdasági erejének elvonása, illetve a keleti hódítás, amit meg Ukrajnának neveznek. Az übermenschkedést, a felsőbbrendűséget pedig az erkölcsi fölényükben találták meg, ők jobb emberek, mint bárki más, hiszen a migránsokat is befogadták, a klímát is megmentették és ők támogatják legjobban Ukrajnát. Ezért a kontinens pénzzel tartozik nekik, ki kell mutatnunk a hála mellett a tiszteletünket is.”