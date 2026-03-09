Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Pszichiáterek szerint Magyar Péter egy pszichiátriai eset"

„Pszichiáterek szerint Magyar Péter egy pszichiátriai eset.”

Kaltenbach Jenő
2026. 03. 09. 14:37
Kaltenbach Jenő, Facebook: „Olvasom, hogy pszichiáterek szerint Magyar Péter egy pszichiátriai eset. Hát, sajnos nem először fordulna elő a történelemben, hogy egy közösség egy beteg alakra bízza magát. Lásd, Hitler, Sztálin vagy Mao…”


 

