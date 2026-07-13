Meghalt azon ritka vezetők egyike, akit országában nem tettek le a trónról + videó

Hamad nem jutott arra a sorsra, mint elődei: nem tették le a trónról, hanem lemondott fia javára. Tamim 2013 óta vezeti a jócskán megerősödött Katart apja támogatásával, hasonlóképpen a reformokra koncentrálva, így folytatva a dinamikus fejlődést. Hamad bin Halifa Al-Thani halálhírére háromnapos gyászt hirdettek Katarban.

Borítókép: Volt vezetőjükre emlékeznek a katariak Dohában (Europress /AFP / Mahmud Hams)