Rejtélyes légi jelenségek: az amerikai védelmi minisztérium újabb ufó-aktákat tett elérhetővé

Az ufó-hisztéria az 1947-es roswel-i incidens után tört ki a az Egyesült Államokban Fotó: X-Files of Roswell

A honlap elindítása óta Sean Parnell szerint eddig már 1,7 milliárd látogató kereste fel az oldalt, ami jól mutatja a téma iránti kiemelt érdeklődést. A védelmi minisztérium szóvivője ehhez hozzáfűzte, hogy a Pentagon és partnerügynökségei már aktívan dolgoznak az UAP -fájlok következő részének a közzétételén is.

Furcsa, burgonya alakú objektum lebegett a hegygerinc felett

A most nyilvánosságra hozott legújabb videófelvételeken, világító gömbök és forgó korongokra emlékeztető repülő objektumok láthatók, amelyek eredetére eddig még nem találtak elfogadható magyarázatot a szakértők.

A legújabb csomag 53 dokumentumot és 10 képet továbbá 4 videót tartalmaz a CIA-tól, az FBI-tól, a NASA-tól, a Védelmi Minisztériumtól és más, meg nem nevezett ügynökségektől, valamint három NASA hangfelvételt.

Egy, a Pentagon ált korábban nyilvánosságra hozott ismeretlen eredetű UAP-ról készített felvétel Fotó: Department of Defense

Az UAP-akták június 10-én pénteken hozzáférhetővé tett újabb részével kapcsolatban a szakértők fontosnak tarják azt is hangsúlyozni, hogy ezek önmagukban még nem tekinthetők az idegenek, vagyis a földönkívüli fejlett élet bizonyítékainak, de fontos részleteket tárnak fel néhány viszonylag új UAP- észlelésről, ami hozzásegítheti a szakembereket és a tudomány képviselőit e jelenségek valós természetének jobb megértéséhez.

A most közzétett újabb észlelések között több érdekes eset is akad.

Az egyik ilyen és jegyzőkönyvben rögzített észlelés 2022 februárjából való és az amerikai hadsereg öt tagjától származik. A katonák a Colorado Springs-i Fort Carson bázis irodaépületéből kilépve arra figyeltek fel, hogy a bázistól néhány mérföldre nyugatra húzódó Ceyhenne-hegy felett valami furcsa dolog lebeg.

A tárgy krumpli formájú volt, határozott élekkel, és krémes/fehéres opálos színűnek tűnt”

– áll az FBI -nak az esetről felvett jegyzőkönyvében. „(Az objektum) artikulálódó halpikkelyszerű, nem szimmetrikus, egymást nem átfedő és szabálytalan alakú panelekből állt” – állította az egyik szemtanú, akit az Associated Press (AP) hírügynökség idéz.