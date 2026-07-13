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Rejtélyes légi jelenségek: az amerikai védelmi minisztérium újabb ufó-aktákat tett elérhetővé

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Nagy várakozás előzte meg Donad Trump amerikai elnöknek még az idei év elején aláírt utasítását, ami arra kötelezte az Egyesült Államok védelmi minisztériumát, a Pentagont, hogy tegye hozzáférhetővé azokat az úgynevezett ufó-dossziékat, amelyeket a korábbi kormányzatok államtitoknak minősítettek. A védelmi minisztérium az elnöki rendeletnek eleget téve május elejétől kezdte el azoknak a titkosítás alól feloldott dokumentumoknak a közzétételét, amelyek rejtélyes, megmagyarázhatatlan eredetű légi jelenségeket dokumentálnak szemtanúk vallomásai, hatósági jegyzőkönyvek, fénykép- és videófelvételek alapján. Június tizedikén a Pentagon újabb ufó-aktákat nyitott meg és tett bárki számára elérhetővé, a védelmi minisztérium erre a célra létrehozott honlapján.

Elter Tamás
Forrás: Pentagon, CBS News, AP2026. 07. 13. 20:07
Újabb, úgynevezett ufó-aktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon
Újabb, úgynevezett ufó-aktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon Fotó: Meri Talk
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Az ufó-hisztéria az 1947-es roswel-i incidens után tört ki a az Egyesült Államokban  Fotó: X-Files of Roswell

A honlap elindítása óta Sean Parnell szerint eddig már 1,7 milliárd látogató kereste fel az oldalt, ami jól mutatja a téma iránti kiemelt érdeklődést. A védelmi minisztérium szóvivője ehhez hozzáfűzte, hogy a Pentagon és partnerügynökségei már aktívan dolgoznak az UAP -fájlok következő részének a közzétételén is.

Furcsa, burgonya alakú objektum lebegett a hegygerinc felett

A most nyilvánosságra hozott legújabb videófelvételeken, világító gömbök és forgó korongokra emlékeztető  repülő objektumok láthatók, amelyek eredetére eddig még nem találtak elfogadható magyarázatot a szakértők. 

A legújabb csomag 53 dokumentumot és 10 képet továbbá 4 videót tartalmaz a CIA-tól, az FBI-tól, a NASA-tól, a Védelmi Minisztériumtól és más, meg nem nevezett ügynökségektől, valamint három NASA hangfelvételt. 

Egy, a Pentagon ált korábban nyilvánosságra hozott ismeretlen eredetű UAP-ról készített felvétel   Fotó: Department of Defense

Az UAP-akták június 10-én pénteken hozzáférhetővé tett újabb részével kapcsolatban a szakértők fontosnak tarják azt is hangsúlyozni, hogy ezek önmagukban még nem tekinthetők az idegenek, vagyis a földönkívüli fejlett élet bizonyítékainak, de fontos részleteket tárnak fel néhány viszonylag új UAP- észlelésről, ami hozzásegítheti a szakembereket és a tudomány képviselőit e jelenségek valós természetének jobb megértéséhez. 

A most közzétett újabb észlelések között több érdekes eset is akad. 

Az egyik ilyen és  jegyzőkönyvben rögzített észlelés 2022 februárjából való és az amerikai hadsereg öt tagjától származik. A katonák a Colorado Springs-i Fort Carson bázis irodaépületéből kilépve arra figyeltek fel, hogy a bázistól néhány mérföldre nyugatra húzódó Ceyhenne-hegy felett valami furcsa dolog lebeg. 

A tárgy krumpli formájú volt, határozott élekkel, és krémes/fehéres opálos színűnek tűnt” 

– áll az FBI -nak az esetről felvett jegyzőkönyvében. „(Az objektum) artikulálódó halpikkelyszerű, nem szimmetrikus, egymást nem átfedő és szabálytalan alakú panelekből állt” – állította az egyik szemtanú, akit az Associated Press (AP) hírügynökség idéz. 

A "krumpli UAP" rekonstrukciója  Fotó: FBI

A tanúk azt is elmondták a Szövetségi Nyomozó Iroda ügynökeinek, hogy a furcsa objektum körülbelül két percig lebegett a hegy felett, azután hirtelen eltűnt. Az esetről nem készült fotó vagy videófelvétel. 

A észlelés kivizsgálásával megbízott szakértők annak kihangsúlyozása mellett, hogy nem sikerült egyértelmű magyarázatot találniuk, jelentésükben „kis bizonyossággal” a napfényreflexiót határozták meg a jelenség legvalószínűbb okának. Eszerint a felkelő nap még gyenge fénye visszaverődhetett a hegytetőt borító hóról, ami megvilágította az alacsonyan lévő felhőket. 

Az azonosítatlan repülő objktumok egy részét vadászpilóták észlelték   Fotó: EarthSky

A tanúként kihallgatott katonák azonban e megállapítással szemben egybehangzóan azt nyilatkozták, hogy aznap felhőtlen, derült volt a reggel és az észlelés időpontjában egyetlen repülőgép vagy meteorológiai ballon sem tartózkodott a környék légterében. A hírszerzők kizárták, hogy az ismeretlen eredetű tárgy vagy jelenség hátterében külföldi ellenséges technológia állhatott volna.

Először jelentek meg civil videók is a Pentagon titkosítás alól feloldott dokumentumai között

Egy másik jelentés a 2023 októberében történt sorozatosan ismétlődő furcsa fényjelenség-észlelést vizsgálta. A szemtanúk, a szövetségi nyomozóiroda öt ügynöke arról számolt be, hogy többször látták egy narancsszínű gömb felbukkanását, ami – a szemtanúk szerint -, kettő vagy négy kisebb piros gömbbé vált szét. 

A gömbök a szövetségi ügynökök szerint legtöbbször gyorsan eltűntek, de egy alkalommal a szokatlan gömb több órán át mozdulatlanul lebegett az égen.

Szemtanú videó egy képkockája a 2025 júliusi UAP-ról  Fotó: Department of Defense

Az egyik ügynök szerint a megfigyelések „olyan furcsa fényekkel kezdődtek, amelyek csoportokban mozogtak kilométereken át”. Egy másik tanú azt állította, hogy a vörös fények „azonnal felgyorsultak, és tökéletes, simán koordinált manőverezéssel vízszintes alakzatba rendeződtek.” 

A 4. számú tanúként megjelölt személy azt írta, hogy kisebb gömbök „keltek ki a nagyobb, nagyon élénk narancssárga fényből” többször is, 

majd annyira megszaporodott a számuk, hogy már nem tudták megszámolni őket. Még az észlelés hónapjában, a 2023 októberében elkészített jelentés több potenciális magyarázatot fogalmazott meg a jelenségek lehetséges okáról.

Az FBI-ügynökök által leírt 2023-as UAP  Fotó: FBI

 A dokumentum megállapította, hogy az észlelések időpontjában nagyobb számú katonai repülőgép gyakorlatozott a térségben, és ugyancsak ebben az időben többször fellőttek jelzőrakétákat is. A közelben ( a jegyzőkönyv nem nevesíti pontosan a körzetet) más kísérleti jellegű technológiai tesztek folytak, éppen ezért a jelentés ezeket nevezi meg a jelenségek leginkább „hihető” de mégsem teljesen meggyőző okának. 

Viszont ebben az esetben azt sem zárták ki, hogy más, idegen eredetű és felismerhetetlen technológiáról volt szó esetleg, éppen ezért további vizsgálatokat sürgettek az ügyben.

A korábban közölt felvételek mind katonai pilótáktól származtak, most viszont civil videókat is közzé tettek   Fotó: Department of Defense

A Pentagon június 10-én nyilvánosságra hozott új videói közül négy felvétel civil szemtanúk észleléseit rögzíti furcsa UAP-okról ami változást jelent az eddig közzétett anyagokhoz képest, mivel korábban csak katonai észleléseket, jellemzően vadászgéppilóták által készített videókat tettek közzé. 

Az egyik ilyen mozgóképen megörökített találkozást, a „Northeastern Orb Sighting” címet viselő videót 2025 júliusában készítették, ami két fényes objektum áthaladását rögzítette az égen. „A szemtanúk a gömbök mozgását csendesnek és simának írták le úgy, mintha egymás mellett kötelékben vagy egymáshoz kötve repültek volna” – áll az FBI-nak a videót leíró jegyzőkönyvében. 

Az "Orbs Over the Pond" videó egy képkockája  Fotó: Department of Defense

Az „Orbs Over the Pond” vagyis a gömbök a tó felett címet viselő videó 2024 októberében készült. 

A felvételen látható fényforrás a horizont közelében egy tó felszíne felett lebegett a becslések szerint mintegy 725 méter magasságban – írja a CBS News hírportál. „A világító objektum egy ’plazmaszerű gömbre’ hasonlított, amely szakaszosan változtatta alakját és fényességét. Időnként úgy tűnt, hogy az elsődleges fényforrás kisebb világító pontokra válik szét” – közölte a Pentagon. 

„Az elsődleges fényforrás alatt egy világító pont lebegett közvetlenül a víz felett, ami nem állt összhangban a felszíni fényvisszaverődéssel. Az objektum nagyjából 45 percig mozdulatlan maradt, mielőtt eltűnt” -fogalmaz a védelmi minisztérium jelentése. Az FBI digitális másolatokat készített az ügynökök beszámolóiról, hogy újraalkothassa a leírt megfigyeléseket. A Pentagon közölte, hogy a felvételeket 2026-ban készítették.

Félelmet keltő ismeretlen objektum lebegett a hararei légikikötő felett

Az egyik nyilvánosságra hozott fájl a CIA által 1952-ben és 1953-ban összehívott, „Azonosítatlan Repülő Tárgyakkal Foglalkozó Tudományos Tanácsadó Testület” nevű bizottság dokumentumait tartalmazza. 

A testület arra a következtetésre jutott, hogy az úgynevezett repülő csészealjak nem jelentenek fizikai fenyegetést, de hivatalos politika kialakítását javasolta az ufó-kérdés „leleplezésére” abból a célból, hogy „megfosszák az ufó-témát az ezt övező rejtélyességétől”.

A leghíresebb ufó-konteók a híres-hírhedt 51-es körzethez kapcsolódnak  Fotó: AFP/Angelo Cavalli

A csoport arra figyelmeztetett, hogy az ufókkal kapcsolatos „morbid nemzeti pszichológiát” az ellenfelek kihasználhatják. 

A fájlok között szerepel az a 2008. júliusi ufó-észlelés is, ami a zimbabwei főváros, Harare nemzetközi repülőtere felet történt, és amit a Fehér Ház Helyzetelemző Központjába és a szövetségi hírszerző ügynökség, a CIA számára egyaránt elküldtek. 

Az incidenst ismerő személyek képtelenek voltak eldönteni, hogy a lebegő tárgy, ami "sugarakat bocsátott ki”, egy külföldi kormány felderítő eszköze vagy pedig földönkívüli eredetű lehetett-e.

A szakértők szerint a nyilvánosságra hozott UAP-ok nemtekinthetők az idegenek létét alátámasztó bizonyítéknak  Fotó: : Getty Images

A megfigyelők szerint „a tárgy korong alakú volt, üreges közepű, és a repülő objektum alján forgó fények sorakoztak.” 

Jelenléte miatt fokozott készültséget rendeltek el repülőtér környékén. 

A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Donal Trump elnök az év elején aláírt végrehajtási utasítása rendelte el, amely kötelezi, illetve felhatalmazza a Pentagont további, ufókkal kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozatalára. Pete Hegseth védelmi miniszter szerint a lépés „a Trump-adminisztráció példátlan átláthatóság iránti komoly elkötelezettségét bizonyítja”. A Pentagon közleményében nem szerepel, hogy az UAP-akták soron következő részét mikor fogják nyilvánosságra hozni.

A Pentagon által június 10-én hozzáférhetővé tett újabb UAP-dokumentumok:

  • nagyobb része, 53 darab titkosítás alól feloldott írásbeli dosszié,
  • de tíz fényképfelvételt és négy videót is nyilvánosságra hoztak,
  • amelyeken azonosítatlan eredetű repülő objektumokat lehet látni,
  • a szakértők azonban azt hangsúlyozzák, hogy ezek nem tekinthetők a földönkívüliek létét alátámasztó bizonyítékoknak.


 


 


 


 

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