Rejtélyes légi jelenségek: az amerikai védelmi minisztérium újabb ufó-aktákat tett elérhetővé

A honlap elindítása óta Sean Parnell szerint eddig már 1,7 milliárd látogató kereste fel az oldalt, ami jól mutatja a téma iránti kiemelt érdeklődést. A védelmi minisztérium szóvivője ehhez hozzáfűzte, hogy a Pentagon és partnerügynökségei már aktívan dolgoznak az UAP -fájlok következő részének a közzétételén is.
Furcsa, burgonya alakú objektum lebegett a hegygerinc felett
A most nyilvánosságra hozott legújabb videófelvételeken, világító gömbök és forgó korongokra emlékeztető repülő objektumok láthatók, amelyek eredetére eddig még nem találtak elfogadható magyarázatot a szakértők.
A legújabb csomag 53 dokumentumot és 10 képet továbbá 4 videót tartalmaz a CIA-tól, az FBI-tól, a NASA-tól, a Védelmi Minisztériumtól és más, meg nem nevezett ügynökségektől, valamint három NASA hangfelvételt.
Az UAP-akták június 10-én pénteken hozzáférhetővé tett újabb részével kapcsolatban a szakértők fontosnak tarják azt is hangsúlyozni, hogy ezek önmagukban még nem tekinthetők az idegenek, vagyis a földönkívüli fejlett élet bizonyítékainak, de fontos részleteket tárnak fel néhány viszonylag új UAP- észlelésről, ami hozzásegítheti a szakembereket és a tudomány képviselőit e jelenségek valós természetének jobb megértéséhez.
A most közzétett újabb észlelések között több érdekes eset is akad.
Az egyik ilyen és jegyzőkönyvben rögzített észlelés 2022 februárjából való és az amerikai hadsereg öt tagjától származik. A katonák a Colorado Springs-i Fort Carson bázis irodaépületéből kilépve arra figyeltek fel, hogy a bázistól néhány mérföldre nyugatra húzódó Ceyhenne-hegy felett valami furcsa dolog lebeg.
A tárgy krumpli formájú volt, határozott élekkel, és krémes/fehéres opálos színűnek tűnt”
– áll az FBI -nak az esetről felvett jegyzőkönyvében. „(Az objektum) artikulálódó halpikkelyszerű, nem szimmetrikus, egymást nem átfedő és szabálytalan alakú panelekből állt” – állította az egyik szemtanú, akit az Associated Press (AP) hírügynökség idéz.
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