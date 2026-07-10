Idegenek: földönkívüli mesterséges intelligencia állhat az univerzum hallgatásának hátterében

Frank Drake amerikai csillagász, a SETI egyik megalkotója Fotó: Wikimedia Commons/Amalex5

E különféle hipotézisek közül néhány akár igaz is lehet, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy – egyelőre – nincs semmilyen természettudományos bizonyíték az idegenek létezésére, de természetesen arra sem, hogy az emberiség lenne az egyetlen technikai civilizáció az univerzumban.

Szergej Ivliev, a matematikai közgazdaságtan doktora most egy új megoldást javasol a paradoxon feloldására, méghozzá az úgynevezett csendes tágulás vagy terjeszkedés szűrőjét.

Egyszerű kockázatkezelési problém lehet az MI számára az űrbéli expanzió

Az új hipotézist megfogalmazó tanulmány központi érve az, hogy azért lehet látszólag csendes az univerzum, mert mihelyt egy magasan fejlett technikai civilizáció eléri az úgynevezett autonóm MI-kozmoipar (AICI) küszöbét, a „hangos” és erőforrás-éhes birodalmak modellje irracionálissá válik.

Egyelőre semmi nyoma sincs az idegeneknek Fotó: Getty Images

Ez azonban messze nem azt jelenti, hogy megáll a terjeszkedésük; ehelyett egy „csendes” rejtőzködő üzemmódba kapcsolnak, amit már olyan racionális célok vezérelnek mint a túlélés, a diverzifikáció, a tudás megőrzése vagy a tudományos megfigyelések elsőrangú fontossága.

Az AICI küszöbértékét akkor éri el egy civilizáció, amikor már olyan önfenntartó, a saját bolygóján kívüli ipari és számítástechnikai rendszerekkel rendelkezik, amelyek önállóan képesek az űrhardverek tervezésére, gyártására, javítására és indítására a mesterséges intelligencia által közvetített autonómia révén.

A mesterséges intelligencia állhat az univerzum hallgatása mögött? Fotó: Science Photo Library via AFP

Már mi is teszünk óvatos lépéseket ebbe az irányba az űrbe telepített adatközpontok megjelenésével, de az igazi AICI – ahol egy civilizáció folyamatos biológiai beavatkozás nélkül is képes kiterjeszteni saját infrastruktúráját a szülőbolygóján túlra -, messze meghaladja a jelenlegi képességeinket – véli a tanulmány szerzője.

Szergej Ivliev szerint egy igazán racionális és magasan fejlett mesterséges intelligencia elutasítja az űrutazás emberszerű motivációit,

mint például a presztízst, a politikai alapú űrversenyt, a technológiai fölény fitogtatását vagy más nem racionális jellegű motívumokat. A fejlett mesterséges intelligencia ezek helyett egyszerű kockázatkezelési problémának tekintené egy adott civilizáció térkiterjesztését – írja a tanulmány főbb megállapításait ismertető Live Science tudományos hírportál.