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Hárommillió forintos kérdést kapott a török riviérán nyaraló Magyar Péter

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Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Azért jó lenne erről is hallani valami magyarázatot!

...mármint a kormány részéről.

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Bayer Zsolt
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magyarázatsulyok tamásfonyód 2026. 07. 12. 10:24
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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