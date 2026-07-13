Új kormányfőjére vár Ukrajna, a Naftohaz első emberét emlegetik esélyesként

Denisz Smihal Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányalakítás elsősorban nem az ország igazgatásának a javítását vagy a kormányzás hatékonyságát hivatott javítani. Elsősorban hatalomstabilizációs céljai vannak, hogy a miniszterelnöki székben nemcsak lojális, de a parlament, a verhovna rada és a „PR”, azaz a hatalom imázsa szempontjából is elfogadható személy helyezkedjen el. Ukrajna számára a legfontosabb prioritás, hogy európai és amerikai partnereivel megfelelő viszonyt ápoljon, és ennek megfelelően el tudja érni, hogy mindig megkapja a megfelelő támogatást.

Ezáltal tudja biztosítani az ország védekezését, a felkészülést a télre, valamint a gazdasági kapcsolatok alakulását az európai partnerekkel, de Kínával és az Egyesült Államokkal is. Erre utal Zelenszkij bejegyzése is, amelyben bejelenti Szviridenko távozását, emlékeztetett a szakértő.

Ukrajna elmaradásban van több reformmal is, amelyeket a parlamentnek kell meghoznia, ezért a gördülékeny működéshez szükséges, hogy a kormány megfelelően tudjon együttműködni a törvényhozással. Minden egyéb probléma az ötödik éve tartó háborúból és a források hiányából fakad. A forráshiányon pedig tovább rontanak a korrupciós botrányok.

Borítókép: Szerhij Koreckij és Volodimir Zelenszkij egy 2025-ös felvételen (Europress/AFP/Angelos Tzortzinis)