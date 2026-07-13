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Jogállamiság: élt 36 évet – így kommentálják az alaptörvény módosítását a politikusok

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Azt ígérik, újjá fog születni a demokratikus Magyarország.

2026. 07. 13. 20:40
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő azt írta:

Elfogadják. Erre nincsenek szavak. Az Alaptörvény 17. módosításával olyan példátlan önkényt vezet be Magyar Péter, amire minden jóérzésű embernek nemet kell mondania. Igen, a tiszás képviselőknek is így kellene tenniük!

A képviselő közöségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, Magyarország nem azért vívta ki a függetlenségét és szabadságát 1989-ben, hogy 37 évvel később egy újabb önkényuralmi rendszer vesse meg a lábát. Az Alkotmánybíróság lefejezése és a köztársasági elnök Európában példátlan módon történő eltávolítása mind az önkény megnyilvánulásai, amelyek lehetővé teszik a kormány abszolút és korlátlan hatalmát. A képviselői mandátum 12 évben korlátozása nemcsak a passzív-, de az aktív választójogot is korlátozza: Magyar Péterék elvennék a magyar emberektől a lehetőséget, hogy arra szavazzanak, akire szeretnének – legyen az fideszes, tiszás, vagy bármely másik párt jelöltje.

És aki nem ért egyet velük? Az kap egy alapos vizsgálatot a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivataltól – rövidebb nevén, az ÁVH-tól. Az új hivatal a Tisza vasökleként csap le mindenkire, aki kritikát mer megfogalmazni

– írta a képviselő.

Pócs János is videót tett közzé a témában. Azt mondta, ma gyásznap van számukra itt a Parlamentben, de gyásznap lesz ez az országnak is.

A jogállamiság és a demokrácia élt 36 évet

– fogalmazott a fideszes képviselő. Hozzátette, a Magyar Péter féle önkényuralom élve temette el a jogállamiságot és a demokráciát. Mint írta, tiltakozásuk és lelkiismeretük jegyében ebben a gyalázatban Magyar Péterrel az ülésteremben nem voltak egy légtérben.

Edward király ma még vágtat fakó lován, de lesz még körötte csend, lesz még néma tartomány

– tette még hozzá.

Deák Dániel politikai elemző egymás mellé tette a parlament hétfői ülésnapján készült felvételt, és azt, amelyben 1949-ben a Rákosi Mátyás által beterjesztett alkotmányt fogadta el a parlament. Abban az alkotmányban államformát váltott hazánk, megalakult a népköztársaság. Rögzítették a pártállamot, megszüntették a köztársasági elnöki tisztséget, helyette a kollektív államfői jogokat gyakorló Elnöki Tanácsot hozták létre.

Deák Dániel a videójához annyit írt: 

Durván hangzik, de sajnos rossz korszakot idéz mindaz, amit ma a parlamentben láttunk!

 

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