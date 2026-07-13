„Ezzel a mentalitással az országot is bedönthetik” – Alkotmányos anarchia felé sodorhatja hazánkat a Tisza bosszúhadjárata

Stumpf István: Akármit nem lehet beírni az alkotmányba

Stumpf István korábbi alkotmánybíró emlékeztetett: az Alkotmánybíróság a rendszerváltoztatás időszakában történelmi feladatot látott el. Bár a Sólyom László vezette testületet sokan túlzott aktivizmussal vádolták, nélküle az alkotmányos anarchia veszélye fenyegetett volna.

A professzor felidézte, hogy alkotmánybíróként maga is többször hangsúlyozta: a kétharmados parlamenti többség sem tehet meg mindent.

– A fiúk nem mindig örültek, amikor ennek hangot adtam, mert úgy gondolták, hogy a kétharmaddal bármit meg lehet csinálni – fogalmazott. Stumpf kiemelte, az alkotmányozó hatalom sem írhat bele akármit az Alaptörvénybe. Amennyiben ugyanis az alkotmány belső ellentmondásossá válik, vagy elveszíti azt a képességét, hogy a jogrendszer egészének mércéjeként működjön, megnyílik az út az alkotmányos anarchia előtt.

Úgy vélekedett, pontosan ebbe az irányba mutat a köztársasági elnök személyre szabott eltávolítása. Lehet politikai vitát folytatni arról, hogy az államfő milyen döntéseket hozott meg, vagy milyen ügyekben nem szólalt meg, közjogi méltóságát azonban személyétől függetlenül tiszteletben kell tartani.

A tisztség egyetlen mondattal történő megszüntetése Stumpf értékelése alapján nem egyszerűen egy személy eltávolítását, hanem a köztársasági elnöki intézmény erodálását jelenti.

Fotó: Polyák Attila

„Puccsszerű kiiktatás” és jogi bosszúállás

A korábbi alkotmánybíró „puccsszerű kiiktatásnak” és önkényes megoldásnak nevezte azt az eljárást, amellyel a kormánytöbbség megszüntetné a hivatalban lévő államfő megbízatását. Ennek kapcsán külön kiemelte, a Tisza kétharmados parlamenti felhatalmazással alkotmányos keretek között is végrehajthatna jelentős közjogi változtatásokat. A parlamenti képviselők azonban erre az Alaptörvényre tették le esküjüket, és legitimitásukat is ebből a jogrendből nyerik. A visszamenőleges hatályú szabályozásban már a személyes bosszú jelenik meg, szögezte le Stumpf.

Az erkölcsi felháborodást igyekeznek átfordítani jogi bosszúállásba

– jelentette ki. A professzor figyelmeztetett, az alkotmányellenes eszközökkel végrehajtott politikai helyreállítás már születése pillanatában olyan hibát hordoz, amely később az egész rendszer legitimitását megkérdőjelezheti.