Csendes demonstrációt tartottak a Kossuth téren, az ellentüntetők azért hangoskodtak

Mint megírtuk, az Országgyűlés tiszás többsége megszavazta az alaptörvény tizenhetedik módosítását. Az ülés kezdetén Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy ha az államfő nem írja alá öt napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök aláírhatja helyette az alaptörvény módosítását.

Mit tartalmaz a 17. alaptörvény-módosítás? Korlátozzák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát: 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátban határozzák meg a hivatali időt;

A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése;

Függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése

Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása;

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása;

Kevesebb sarkalatos törvény;

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása;

A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése;

A közpénz védelmének erősítése;

A vármegyék visszanevezése megyékre;

Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata;

Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás.