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Csendes demonstrációt tartottak a Kossuth téren, az ellentüntetők azért hangoskodtak

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A rendőrök kísérték arrébb őket.

2026. 07. 13. 21:47
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Gyertyagyújtás az Alaptörvény megváltoztatása ellen, a Kossuth téren.
Gyertyagyújtás az Alaptörvény megváltoztatása ellen, a Kossuth téren.
Gyertyagyújtás az Alaptörvény megváltoztatása ellen, a Kossuth téren.
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Mint megírtuk, az Országgyűlés tiszás többsége megszavazta az alaptörvény tizenhetedik módosítását. Az ülés kezdetén Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy ha az államfő nem írja alá öt napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök aláírhatja helyette az alaptörvény módosítását.

Mit tartalmaz a 17. alaptörvény-módosítás?

  • Korlátozzák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát: 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátban határozzák meg a hivatali időt;
  • A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése;
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése
  • Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása;
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása;
  • Kevesebb sarkalatos törvény;
  • Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása;
  • A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése;
  • A közpénz védelmének erősítése;
  • A vármegyék visszanevezése megyékre;
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata;
  • Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás.

 

 

 

 

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