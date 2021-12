Lapozó: Kiskorúak transzneműségéről indít sorozatot a francia állami tévé

Afganisztánban tilos a nőket szerepeltető tévésorozatok vetítése

Afganisztánban az erény előmozdításáért és a bujaság megelőzéséért felelős új tálib miniszter hivatalos levelet küldött az ország televíziós csatornáinak, amelyben Afganisztán új vallási direktívájának megfelelő utasítással látta el a műsorszórókat.

A miniszter nyomatékos útmutatása szerint az ország területén sugárzó csatornák nem vetíthetnek olyan „rózsavizes sorozatokat, amelyekben nők játszanak”. A képernyőn megjelenő újságírónőknek kötelező az iszlám fejkendő viselése, bár a levél nem határozza meg, hogy az eddig is gyakran használt egyszerű sál is megteszi-e, vagy az arcot jobban eltakaró fejkendőre lesz-e szükség. Ugyancsak tilos olyan műsorok sugárzása, amelyek ellentmondanak az iszlám vallás és Afganisztán értékeinek, amelyek meggyalázzák a vallást vagy amelyek a prófétát és annak kísérőit ábrázolják.

A tálibok 1996–2001-es uralma alatt az erény előmozdításáért és a bujaság elkerüléséért felelős minisztérium betiltotta a tévénézést, a mozikat és minden erkölcstelennek ítélt szórakozást. A tévénézésen kapott afgánokat – televíziókészülékük megsemmisítése után – nem egyszer lámpaoszlopokra kötve végezték ki.

Forrás: bfmtv.com

Több mint 200 illegális bevándorlót húztak partra néhány óra leforgása alatt a Kanári-szigeteken

A tengerparti hatóságok tájékoztatása szerint vasárnap este 7-től hétfő reggel 5-ig 206 embert mentettek ki a vízből, akik hat csónakkal igyekeztek elérni Spanyolország partjait. Mindannyian szubszaharai állampolgárok, többségében férfiak. Ez a szám azóta kis híján 115 fővel nőtt, ugyanis a marokkói hatóságok ennyi embert vettek őrizetbe az elmúlt napokban, miután rajtakapták őket, hogy szabálytalanul, hajóval készülnek a Kanári-szigetekre utazni. A letartóztatással egy időben a marokkói rendőrség szombaton felszámolt egy aktív bűnözői hálózatot Casablanca városában, amelynek célja az illegális embercsempészet volt. A hatóságok 13 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A hétvégén elfogott migránsok közül sokan már több ezer eurót fizettek ki az érintett migránsmaffiának, hogy előkészítsék útjukat.

Forrás: europapress.es, 20minutos.es

Több száz kém dolgozhat Svédországban

Az utóbbi tíz évben megtöbbszöröződhetett a külföldi hírszerzésnek dolgozó ügynökök száma Svédországban, nyilatkozta a Nemzetbiztonsági Hivatal (Säpo) kémelhárítási vezetője. Daniel Stenling szerint több mint 15 ország hírszerzése tevékenykedik a skandináv országban, számuk a több száztól akár ezer fölötti létszámig is terjedhet. A szakhatóság korábbi közléséből az derült ki, hogy minden harmadik orosz diplomata valójában az orosz hírszerzésnek dolgozik, de számos olyan kém van, aki csak egy-egy feladat miatt tartózkodik az országban.

Vannak olyan kémek is, akik már svéd állampolgárként dolgoznak, rövid időn belül több ilyen eset is nyilvánosságra került. Ilyen például egy iráni származású férfi esete, aki tíz évig rendvédelmi hatóságoknál dolgozott, többek között a Nemzetbiztonsági Hivatalnál is, mielőtt letartóztatták volna. Később testvérét is meggyanúsították ugyanezzel a bűncselekménnyel. „A most ismertté vált kémgyanús ügyek egyértelműen azt mutatják, hogy a Svédország elleni tevékenységek agresszívabbak és ezért nagyobb kockázatot is vállalnak velük az ügynökök” – véli Wilhelm Agrell, a Lundi Egyetem hírszerzés-elemzés professzora.

Forrás: SVT

Kiskorúak transzneműségéről indít sorozatot a francia állami tévé

A száz százalékban állami kézben lévő francia közszolgálati televízió, a France Télévisions a gyerekeknek szóló két csatornáján, a Lumni-n és Okoo-n kezdte sugározni szombattól azt a négyrészes ausztrál filmsorozatot, amely egy 12 éves, nemváltáson keresztülmenő transznemű lány, Hannah Bradford iskolai beilleszkedéséről és annak nehézségeiről szól.

Az Első nap című alkotásban a transznemű diáklány, Hannah karakterét egy ausztrál transznemű gyermekszínész, Evie Macdonald alakítja. A gyerekszínész Evie saját, személyes története, hogy fiúnak született és a szülei Ethannak nevezték el, azonban kétéves korában Ethan úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kisfiú, hanem kislány szeretne lenni. Ethan kilencévesen kezdte meg nemváltását és az azzal járó orvosi beavatkozásokat, majd felvette az Evie nevet. A France Télévisions a minisorozat vetítését a gyermekjogok világnapján kezdte meg, az „egyre több gyermeket érintő jelenség és a széleskörű társadalmi vitát kiváltó témakörre” való tekintettel.

Forrás: valeursactuelles.com

Borítókép: Evie MacDonald (Forrás: YouTube/ABC Me)