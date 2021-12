Őrizetbe vették a ’Ndrangheta több mint száz tagját

Az olasz rendőrség kedden súlyos csapást mért a szervezett bűnözésre, a calabriai maffia, a ’Ndrangheta egyik klánjának több mint száz feltételezett tagját vették őrizetbe. A ’Ndrangheta Mole nevű klánja ellen zajló nyomozás keretében a gyanúsítottakat Milánóban, Firenzében és Reggio Calabriában fogták el. Hat olasz állampolgárt pedig Svájcban sikerült őrizetbe venni – ismertette Bruno Megale, Reggio Calabria rendőrfőnöke.

Európa egyik legkeményebb bűnszervezetét sikerült felszámolni

– idézte az olasz sajtó a rendőrfőnököt.

Megale szerint a Mole klán nemcsak a nemzetközi drogkereskedelemből vette ki a részét, de a csalás, zsarolás és az adócsalás is a tevékenységi körébe tartozott. Ezen felül – mint azt Megale kiemelte – a klán a különböző gazdasági ágazatokban érvényesítette a ’Ndrangheta szabályait.

Gaetano Paci helyettes főügyész közlése szerint a 26 éves Rocco Mole vette át a klán irányítását, miután apja életfogytiglani börtönbüntetését tölti.

A nyomozók úgy tudják, a klán külön egy búvárt is foglalkoztatott, hogy a calabriai kikötőbe érkezés előtt a hajókról tengerbe dobott csempészett kábítószert kiemeljék a vízből. A Gazzetta del Sud című helyi napilap szerint Rocco Mole fiatalkorúként három éven át részt vett egy programban, amely a maffiacsaládok gyerekeinek hivatott segíteni, hogy ne kerüljenek be a szervezett bűnözésbe. A CNews24 helyi lap pedig úgy tudja, hogy miután egy rivális klán meggyilkoltatta az egyik nagybátyját, Rocco Mole visszatért a bűnözéshez. A ’Ndrangheta a világ egyik legbefolyásosabb maffiája. Domináns szerepet játszik a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben, de fegyverkereskedelemből, pénzmosásból és korrupcióból is származnak bevételei. Szakértők becslései szerint a bűnszövetkezet éves globális forgalma 50 és 100 milliárd euró között mozoghat, tagjainak száma pedig meghaladja a húszezret.