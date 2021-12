Trumpék nyomás alatt tartják az USA külügyminiszterét Soros miatt

Mint arról korábban a Tűzfalcsoport beszámolt, Anthony Blinken külügyminiszter Soros Györgyhöz fűződő „sajátos” kapcsolatát Pamela Geller, az anti-muszlim, Izrael-párti The American Freedom Defense Initiative nevű szervezet elnöke nemrégiben leplezte le.

Ezúttal a korábban Donald Trump jogi képviseletét is ellátó Jay Sekulowhoz köthető, washingtoni székhelyű American Center for Law & Justice (ACLJ) mutat rá, hogy az USA külügyminisztere nemzetközi bíróság elé állhat, miután beavatkozott az albán politikába.

A Biden-adminisztráció ismét belebotlott egy nemzetközi kudarcba, ezúttal Blinken külügyminiszter választási politikába való beavatkozásának vádja kapcsán, és a figyelmet Albánia volt elnökére, Sali Berishára összpontosítja. Azok számára, akik nem ismerik a balkáni politikát, Berisha úr dinamikus múlttal rendelkező ember, a kommunizmus elszánt ellenfele, az Albán Demokrata Párt alapítója és Amerika barátja – írja a Tűzfalcsoport.

Albánia kommunista elnyomásból való kilábalásának hosszú és viszontagságos útját követően Berisha nagymértékben elzárkózott a politikában való közvetlen részvételtől, és inkább a hasonló gondolkodású konzervatívok és antiszocialista politikák előtérbe helyezését választotta.

Azonban Blinken miniszter sokkolta a régiót májusban azzal, hogy alaptalannak tűnő utazási szankciókat jelentett be Berisha-val és családjával szemben, megtiltva számukra az Egyesült Államokba való belépést. Blinken a Twitteren azzal vádolta meg Berishát, hogy „korrupt tettek” és az „albán demokrácia aláásása” terheli.

Albánia volt elnöke, Sali Berisha korrupt tettei aláásták a demokráciát Albániában. Nyilvánosan kitiltom Berishát és közvetlen családtagjait Amerikából, akik ezek után nem jogosultak belépni az Egyesült Államok területére.

– Antony Blinken (2021. május 19.)

Berisha a külügyminisztérium akcióit Soros György radikális baloldali milliárdos és a Nyílt Társadalom Alapítvány munkásságaként minősítette, amely szervezet azt állítja magáról, hogy előmozdítja az átláthatóságot és az emberi jogokat a Balkánon. Berisha állításait Blinkennel és Sorossal kapcsolatban nem szabad gyorsan elvetni. Az Egyesült Államok külügyminiszterének szülei, Vera és Donald Blinken többször is adományt juttattak a Nyílt Társadalom Alapítvány részére, valamint egy állandó alapítványt is létrehoztak egy európai székhelyű adatarchívumban, amely az ő nevüket viseli – The Vera and Donald Blinken Open Society Archives.

Lee Zeldin kongresszusi képviselő, a külügyi bizottság tagja szerint Blinken kevés önbizalmat sugárzott, amikor indoklást kértek az üggyel kapcsolatban, és kijelentette: „Nincs mit megosztanom”.

Jelenleg az egyetlen közismert bizonyíték Berisha határozott ellenállása Soros politikai beavatkozásával szemben, amelyet a jogállamiság és az egész balkáni térségre gyakorolt ​​informális befolyás megkerülésének minősített.

Maga Berisha 2017-ben felszólította a nagyobb kormányokat, hogy vizsgálják meg Soros regionális politikában betöltött szerepét, és odáig ment, hogy másokat is arra ösztönzött, hogy Sorost persona non garatanak nyilvánítsák – tájékoztat a Tűzfalcsoport.

Berishának személyes tapasztalatai vannak Sorossal, ugyanis ők ketten egykor arra törekedtek, hogy együtt dolgozzanak egy független civil társadalom kialakításán. Berisha szemében azonban Soros egyszerűen bürokratikus menedéket teremtett a volt kommunista diktatúra híveinek. Az albán demokrácia feszültséggel teli évei felerősítették Berisha szemléletét, és odáig jutottak, hogy kijelentette: „Soros György ádáz álarcos ellensége azoknak az értékeknek, amelyekben hiszünk és amelyekben osztozunk”.

Blinken most új kihívással néz szembe a nemzetközi bíróságok formájában.

A múlt héten a párizsi bíróság bejelentette, hogy meghallgatja Berishát azon állítással kapcsolatban, miszerint Blinken rágalmazta őt azzal, hogy persona non gratának nyilvánította.

Berishának van véleménye. Szerinte ezen amerikai beutazási szankciók, amelyeket Blinken alkalmazott ellene, jellemzően a nemzetközi normák és az emberi jogok világszemléletű, bizonyítékokkal alátámasztott megsértésének esetei, beleértve az orosz oligarchák megsértését is. Berisha azonban az Egyesült Államok barátja volt, sőt Bush elnök is vendégül látta.

Az amerikai népnek és a világnak meg kellene kérdőjeleznie, hogy a Biden-kormányzat hamis ígéretet adott-e nekik. Végtére is, ez az adminisztráció az, amely megígérte nekünk a „normál helyzethez való visszatérést”.

Az Egyesült Államok egy, a törvény és az értelem által irányított nemzet az ACLJ szerint, és mindig is az lesz. Ebből adódóan ezek a szankciók – bizonyítékok hiányában – csak az Egyesült Államok hitelességének aláásását szolgálják. Itt az ideje, hogy a Kongresszus bizonyítékot követeljen az albán szankciókkal kapcsolatban, amelyekről Blinken azt mondta, hogy rendelkezik velük. Richard A. Grenell nemzetbiztonsági és külpolitikai főtanácsadó soha nem látott ilyen bizonyítékokat, pedig a nemzeti hírszerzés megbízott igazgatójaként főként a balkáni kérdésekre koncentrált– olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Anthony Blinken amerikai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/The New York Times pool/Sarahbeth Maney)