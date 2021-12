Dimitar Kovacsevszkit bízta meg kormányalakítással az észak-macedón elnök

Dimitar Kovacsevszkit, a Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) közelmúltban megválasztott új elnökét kérte fel kormányalakításra Sztevo Pendarovszki észak-macedón államfő azt követően, hogy Zoran Zaev miniszterelnök múlt szerdán hivatalosan is benyújtotta lemondását

– közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál kedden.

A beszámoló szerint az SDSM hétfő este jelölte az új pártelnököt a miniszterelnöki posztra, a köztársasági elnök pedig elfogadta ezt a javaslatot. Zoran Zaev azt követően mondott le előbb a pártelnöki, majd a kormányfői posztról, hogy pártja vereséget szenvedett az októberi helyhatósági választásokon.

Az észak-macedón alkotmány értelmében Dimitar Kovacsevszkinek húsz napja van arra, hogy bizonyítsa, élvezi a 120 tagú parlament kellő számú képviselőjének, azaz legalább 61 politikusnak a támogatását, és kormányt tud alakítani. Az eddigi kormányt 64 képviselő támogatta, így vélhetőleg a Kovacsevszki-kabinetnek is meglesz a szükséges támogatása.

Talat Xhaferi házelnök közölte, a parlament várhatóan január 15-én vagy 16-án szavaz az új kormányról.

Dimitar Kovacsevszki kormánya az előző kabinet problémáit is „örökli”, azaz megoldást kell találnia a koronavírus-járvány okozta gazdasági kihívásokra, illetve arra az energiaválságra is, amely a múlt hónapban alakult ki az észak-macedón elektromosenergia-ellátásban. Emellett megegyezésre kellene jutni Bulgáriával is, egyelőre ugyanis az ország keleti szomszédja akadályozza Észak-Macedónia uniós csatlakozási tárgyalásainak a megkezdését.

Borítókép: A 2021. december 28-án közreadott képen Dimitar Kovacsevszki, a Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) újonnan megválasztott elnöke sajtótájékoztatót tart pártja szkopjei székházában december 12-én (Fotó: MTI/AP/Borisz Grdanoszki)